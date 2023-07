Stadt passt Öffnungszeiten an – Thuner Schalter öffnen bereits um 13.30 Uhr Mehrere Schalter im Thunerhof bleiben am Donnerstagmorgen künftig zu. Dafür sind sie nachmittags jeweils ab 13.30 statt 14 Uhr bedient.

Die Schalter befinden sich im Thunerhof, dem ehemaligen Hotel am Aarequai (rechts unten im Bild). Foto: Christoph Gerber

Die Stadt Thun bietet immer mehr Dienstleistungen online an. Das Angebot werde auch rege genutzt, schreibt die Stadt in einer Medienmitteilung. «Im Zuge dieser Entwicklung und aufgrund der schwachen Nachfrage hat der Gemeinderat beschlossen, die Schalter der AHV-Zweigstelle, der Einwohnerdienste, des Polizeiinspektorats und jene von Steuern und Inkasso ab August versuchsweise jeweils am Donnerstagmorgen zu schliessen.»

Die Telefone werden an diesem Vormittag ebenfalls nicht bedient. Termine auf Voranmeldung können bei Bedarf weiterhin vereinbart werden.

Im Gegenzug werden die publikumsintensiven Schalter der AHV-Zweigstelle, der Einwohnerdienste, des Polizeiinspektorats und jene von Steuern und Inkasso neu an jedem Wochentag bereits um 13.30 Uhr statt um 14 Uhr geöffnet. Die Öffnung der Schalter um 13.30 Uhr führt zu einer Angleichung an die bestehenden Telefonzeiten. Die Schalter der genannten Stellen sind am Donnerstagnachmittag jeweils bis 18 Uhr geöffnet.

«Der Donnerstagvormittag wird innerhalb der betroffenen Abteilungen künftig für die Bearbeitung von Sachgeschäften, für Teamsitzungen und Weiterbildungen genutzt», steht im Communiqué weiter. Nach einem halben Jahr werde die Stadt die angepassten Schalter- und Telefonzeiten im Thunerhof überprüfen, «um die künftige Praxis festzulegen und allenfalls die Weisung zu den Schalteröffnungs­zeiten anzupassen».

PD

