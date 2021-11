EP-Taufe und Gig in Matten – Thuner Rockband schnappt sich Rammstein-Produzent Die Thuner Rockband The Hunt veröffentlicht am Samstag, 27. November, ihre Debüt-EP im Mattenhof Resort in Matten. Produziert wurde die Platte von Sky van Hoff, der bereits für Rammstein tätig war. Gabriela Sterchi

The Hunt in ihrem Übungsraum und Tonstudio (v.l.): Simon Pauli, Dominik Robellaz, Syn Schütz und Löru Angehrn. Foto: Patric Spahni

«Seit wir als Band zusammen sind, haben wir die grüne Welle», sagt Rolf «Syn» Schütz, Sänger und Gitarrist von The Hunt. Damit meint der Leadsänger, dass für die Band bis jetzt immer alles so geklappt hat, wie sie es wollte, wenn nicht sogar besser.

Für die Bands Rammstein und Eskimo Callboy hat Sky van Hoff bereits Musik produziert.

Am Samstag, 27. November, taufen The Hunt ihre Debüt-EP (Extended Play), die von niemand Geringerem als Sky van Hoff produziert wurde. Wer bereits von den Bands Rammstein oder Eskimo Callboy gehört hat, dem wird der Name dieses Produzenten ein Begriff sein, denn für beide Bands hat er bereits Musik produziert. Nicht zuletzt war er Produzent von Till Lindemanns «Ich hasse Kinder».