Kirche sucht Nachfolger – Thuner Katholiken kämpfen für einen neuen Pfarrer Der Arbeitsmarkt für Priester ist ausgetrocknet. Das spüren auch die Katholiken, die trotz breit angelegter Suche noch keinen Nachfolger für ihren bald pensionierten Pfarrer gefunden haben. Gabriel Berger , Janine Zürcher

Kurt Schweiss (l.), bis Ende Juli 2021 Pfarrer der römisch-katholischen Kirche Thun, und Remo Berlinger, Präsident des Kirchgemeinderats, vor dem Pfarreizentrum St. Martin. Foto: Gabriel Berger

«Wir haben schweizweit gesucht, auch in anderen Bistümern. Aber gefunden haben wir niemanden.» Remo Berlinger sagt den Satz ohne Verbitterung. Denn die Hoffnung hat der Präsident des Kirchgemeinderats der römisch-katholischen Kirche Thun noch nicht aufgegeben – obwohl die erste Ausschreibung ergebnislos verlief.

Im Januar war bekannt geworden, dass Pfarrer Kurt Schweiss per Ende Juli in Pension gehen wird. Der gebürtige Thurgauer hat aktuell die Pfarrleitung der beiden Schwesterpfarreien St. Marien und St. Martin inne, denen rund 13’000 Mitglieder aus total 41 Einwohnergemeinden in der Region Thun angehören. Er wirkt zudem auch als Leiter des Pastoralraums Berner Oberland (vgl. Box «Glossar»), in dem insgesamt rund 27’000 Menschen katholischen Glaubens leben.