Grossratswahlen im Kanton Bern – Thuner Kandidat schockiert mit Aussagen zu Corona Auf der Bürgerlichen Stadt- und Land-Liste kandidiert ein Mann, der die Corona-Politik mit heftigen Worten kritisiert. Was die Spitzenkandidatin dazu sagt. Marco Zysset

So unauffällig sein Name – Hans Meier –, so illuster die Figur, die hinter der Kandidatennummer 19.10.1 auf der Bürgerlichen Stadt- und Land-Liste (BSL) im Wahlkreis Thun für die Grossratswahlen vom 27. März steht. Nicht nur in sozialen Medien – vorab auf Facebook und Youtube –, sondern ebenso auf Konzertbühnen in der Region Thun tritt Meier auch unter seinem Künstlernamen Juan live auf. «Weil er alles live spielt», wie es auf seiner Homepage heisst.