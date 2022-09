Erfolgreicher Abstecher nach Burgdorf – Thuner Kadetten hamsterten Fähnchen Die Thuner Kadettinnen und Kadetten präsentierten sich an den Kadettentagen in Burgdorf in Topform. Sie holten sich mehrere Fähnchen.

Voller Einsatz: Die Thuner Kadetten räumten in Burgdorf ab. Foto: PD/Markus Grunder

Nach zwei Jahren Unterbruch konnten die Kadettentage wieder im gewohnten Rahmen durchgeführt werden. Nach Langenthal (2019) war dieses Jahr Burgdorf Austragungsort. 251 Kinder und 45 Leitende reisten am vergangenen Samstag mit dem Zug an. Bei teilweise strömendem Regen massen sich die Thunerinnen und Thuner in den Disziplinen Sprint, Weitsprung, Hochsprung, Kugelstossen bzw. Ballweitwurf und 1000-Meter-Lauf mit den Kindern der anderen Korps aus Burgdorf, Murten, Langenthal, Huttwil und Zürich-Schaffhausen.

Am Nachmittag besserte sich das Wetter, und für die Marschmusikdemonstration in der Altstadt zeigte sich sogar die Sonne. Die Tambouren, wie auch die Musik, erhielten für ihre Auftritte das Prädikat «gut». Der anschliessende Städtlilauf war nichts für schwache Nerven. Die vielen Zuschauenden verwandelten die Burgdorfer Altstadt in einen Hexenkessel und feuerten die Läuferinnen und Läufer zu Höchstleistungen an.

Überall top

Bei den Mädchen wie auch den Knaben konnte jeweils eine Mannschaft aus Thun den Sieg einfahren. Durch die schnelle Gesamtzeit aller Thuner Teams ging auch in diesem Jahr das Stadtlauffähnchen nach Thun. Der Abend fand danach einen Ausklang mit dem Konzert aller Korps in der Markthalle. Beim Endspurt am Sonntag zeigten die Thuner Kadetten von Schwimmen über Unihockey und Fussball, Handball und Volleyball, was sie jeweils an den Mittwochnachmittagen geübt hatten.

Tolle Stimmung am Städtlilauf in Burgdorfs Altstadt. Foto: PD/Markus Grunder

Als Abschluss fanden die Stafetten statt. Sie wurden eine klare Angelegenheit für die jungen Thunerinnen und Thuner. Somit konnte neben dem Städtlilauf- auch das Stafettenfähnchen nach Hause genommen werden. Thun hätte dank sehr guter Leistungen im Schiesswettkampf sogar auch das Schiessfähnchen gewonnen. Da pro Korps aber maximal zwei Fahnen mitgenommen werden dürfen, ging dieses an Huttwil.



