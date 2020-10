Mit «Härzbluet» dabei – Thuner Balljunge mit YB-Maske Ein Balljunge am Spiel der Challenge League zwischen Thun und Winterthur sorgte am Dienstag in der Stockhorn-Arena für meisterliche Präsenz. Peter Berger Berner Zeitung

Mit Thun-Jacke und YB-Gesichtsmaske: Balljunge am Dienstag in der Stockhorn-Arena. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Ob der FC Thun wirklich in einer Stadt spielt, in der mehr YB- als Thun-Fans leben, ist nicht erwiesen. Unbestritten bleibt, dass der Schweizer Meister aus der Bundesstadt auch im Oberland viel Support geniesst und viele Berner Sportfans Sympathien für beide Clubs hegen. Dass bewies am Dienstag während der Challenge-League-Partie Thun gegen Winterthur auch ein Balljunge mit seiner YB-Gesichtsmaske. Auch wenn dem Verein «Härzbluet für üse FC Thun» die Maske möglicherweise nicht gefallen hat, lässt sich dem Jungen nicht absprechen, dass er mit Herzblut bei der Sache ist. Und vor allem sorgte er beim wenig berauschenden Spiel, das die Thuner 0:1 verloren, für etwas meisterliche Präsenz in der Stockhorn-Arena. (pbt)