Thun vor 50 Jahren – Thuner Architekt gewann Ausschreibung für Parkhaus City West Wo die Reiterei jahrzehntelang das Bild geprägt hatte, plante die Stadt 1971 Abstellplätze für ein Vielfaches an Pferdestärken. Der Thuner Architekt Rolf Stähli gewann den Ideenwettbewerb. Manuel Berger

Die Thuner Aarestrasse auf einer Luftaufnahme aus dem Jahr 1960: Anstelle der ehemaligen Pferdekuranstalt (unterer Bildrand) entstand in den 70er-Jahren das Parkhaus City West. Foto: PD/Stadtarchiv Thun, Hans Dubach

«Auf dem Gebiet der ehemaligen Pferdekuranstalt an der Aarestrasse plant die Telephondirektion ein Betriebs- und Verwaltungsgebäude. Gleichzeitig will die Gemeinde dort eine grössere Autoeinstellhalle erstellen.» Dies berichtete das «Thuner Tagblatt» am 10. Februar 1971. Da im Gebiet der Aarestrasse eine Anzahl von Altbauten stehe, mit deren Erneuerung in absehbarer Zeit zu rechnen sei, habe der Gemeinderat einen Ideenwettbewerb durchgeführt.

Das Ergebnis des Wettbewerbs diene als Grundlage für eine neue Einzonung, Gestaltungspläne und Baulinie, hiess es weiter. «Dabei soll der dringende Bau des PTT-Gebäudes nicht hinausgezögert werden.» Den ersten Preis des Wettbewerbs, bei dem 25 Entwürfe eingegangen waren, gewann der Thuner Architekt Rolf Stähli. Der Spatenstich für das Parkhaus erfolgte 1978, eröffnet wurde es 1979.