Thuner Ära geht zu Ende – Kino Lauitor öffnet seine Türen nicht mehr Corona war das vorzeitige Todesurteil. Das Kino Lauitor ging seither nie mehr auf. Und wird es auch nicht. Am 9. September ist Räumungsverkauf. Barbara Donski

Das Kino Lauitor hat ausgedient. Alain Marti lädt am 9. September zum Räumungsverkauf der alten Sessel. Foto: Barbara Donski

Es war ein schleichender Prozess. Mit einem Ende, das immer wieder aufgeschoben wurde. Doch jetzt zieht Alain Marti definitiv einen Schlussstrich: Am 9. September öffnen sich die Türen des Kinos Lauitor am gleichnamigen Thuner Kreisel ein allerletztes Mal. Nicht für eine Vorführung mit Eis und Popcorn. Sondern für einen Räumungsverkauf mit Gabelschlüssel und Schraubenzieher. Wer will, kann einen oder mehrere der insgesamt 184 Kinosessel abmontieren und für 50 Franken mit nach Hause tragen. Ganz nach dem Motto «First come, first serve».