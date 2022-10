Stadt erhält Unicef-Label – Thun will noch kinderfreundlicher werden Thun erhielt von der Unicef bestätigt, eine kinderfreundliche Stadt zu sein, und hat das neue Kinder- und Jugendleitbild präsentiert. Andreas Tschopp

Sie haben mitgearbeitet am Kinder- und Jugendleitbild: (v.l.) Linda Gabrica, Agnes Haueter (Mitarbeiterin Fachstelle), Angel Okaside und Rita Schweizer (Leiterin Fachstelle Familie). Foto: Andreas Tschopp

Das sei «ein historischer Moment für die Stadt Thun», betonte Gemeinderätin Katharina Ali-Oesch als Vorsteherin Bildung Sport Kultur anlässlich der Feier in der Orangerie der Thuner Schadaugärtnerei. Dort fanden sich am späten Freitagnachmittag mehrheitlich Erwachsene sowie eine Schar Kinder und Jugendliche ein, um gleich zwei Dinge zu feiern.

Zum einen war das die Bestätigung des Labels als «kinderfreundliche Gemeinde», das Thun seit 2018 besitzt, durch die Unterorganisation von Unicef für die Schweiz und Liechtenstein. Zum andern wurde auch das neue Kinder- und Jugendleitbild für die Stadt präsentiert.

«Wir wollen die beiden Sachen verbinden», erklärte die SP-Gemeinderätin. Sie unterstrich, dass insgesamt 420 Personen beteiligt waren am Entstehungsprozess zur Erneuerung der Auszeichnung und beim Erarbeiten des Leitbilds. Die Jugendlichen konnten sich dabei einbringen. Sie habe sich autofreie Sonntage gewünscht, führte Linda Gabrica aus. Das Wort ergriff auch Angel Okaside. Der Jugendliche aus dem Lerchenfeld ist Präsident des kantonal-bernischen Jugendparlaments (Jupa).

Label als Verpflichtung

Er schätze die Partnerschaft mit der Stadt Thun, die schon länger «ein offenes Ohr» habe für Belange von Kindern und Jugendlichen, sagte Unicef-Vertreter Cyrill Tait bei der Übergabe des Bestätigungslabels, das eine «Auszeichnung für bereits Erreichtes» und Verpflichtung zugleich sei.

«Das Label ist auch ein Schaufenster.» Gemeinderätin Katharina Ali-Oesch

Die Umsetzung werde somit zur Daueraufgabe, «noch kinderfreundlicher zu werden», gab Tait als Ziel vor an die Stadt, die mit Bern und Lyss im Kanton Bern die Auszeichnung besitzt. «Das Label ist auch ein Schaufenster», hob Katharina Ali-Oesch in ihrer Dankesrede hervor und verwies auf den zum Label ausgearbeiteten Aktionsplan.

Leitbild als Massstab

Daneben sei mit dem städtischen Kinder- und Jugendleitbild ein «Messinstrument» geschaffen worden. Dieses geht zurück auf einen von Reto Kestenholz im Stadtrat eingereichten Vorstoss. Es liegt in handlicher Form als Leporello nun vor unter dem Titel «Thun, eine Stadt für Kinder und Jugendliche».

«Es wartet noch viel Arbeit auf uns, wir bleiben aber dran», unterstrich die Gemeinderätin abschliessend an der kleinen Feier in der Orangerie. Dort gab es farbenfrohe Drinks ohne Alkohol, gemixt von Jugendlichen an der Bar, Hotdogs und Musik von Marbach.







