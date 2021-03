3:2 in Wil gegen Winterthur – Thun wieder auf dem Barrageplatz Drei Geschenke und eine heikle Schlussphase prägen das Spiel: Aber die Oberländer gewinnen erstmals gegen Winterthur. Peter Berger

Saleh Chihadeh (r.) im Duell mit Lindrit Kamberi; dem Thuner gelang ein Doppelpack. Foto: Claudio Thoma, Freshfocus

Der FC Thun setzt den Aufwärtstrend fort. Nach dem hart erkämpften 1:0-Heimsieg gegen Kriens können die Berner Oberländer gegen Winterthur nachlegen. Beim 3:2 profitieren sie jedoch von gütiger Mithilfe der Zürcher, die ihre Partie wegen der unbespielbaren Schützenwiese auf dem Kunstrasen des FC Wil austragen müssen.

Bereits in der dritten Minute präsentieren sich die Winterthurer im Exil unsortiert. Eine Flanke von Thuns Noël Wetz lässt FCW-Innenverteidiger und Captain Granit Lekaj unerklärlicherweise passieren. Hinter ihm bedankt sich Nicolas Hasler, der den Ball mit etwas Glück ins Tor bringt. Nach einer halben Stunde der nächste Patzer der Zürcher. Diesmal kann mit Lindrit Kamberi der zweite zentrale Abwehrspieler eine Flanke nicht kontrollieren. Saleh Chihadeh reagiert und bezwingt mit seinem Schuss FCW-Goalie und YB-Leihgabe Dario Marzino zum 2:0. Und weil aller guten Dinge drei sind, machten die Winterthurer noch ein drittes Geschenk. Adrian Gantenbein und Marzino waren sich so lange nicht einig, wer den Ball nehmen soll, bis dieser im Aus war. Den fälligen Eckball von Dominik Schwizer verwertete Chihadeh mit dem Kopf. Der Stürmer steht nach seinem Doppelpack nun bei sieben Saisontoren und ist damit Thuns bester Goalgetter.

Thuns Neuling Helaku-Josué Schmidt konnte wie hier von Andreas Wittwer mehrmals nur regelwidrig gestoppt werden. Foto: Claudio Thoma, Freshfocus

Das Team von Carlos Bernegger bestrafte so die FCW-Abwehrfehler eiskalt. Unverdient war der Erfolg jedoch keineswegs, auch wenn der FCT am Ende durch zwei späte Gegentreffer noch ins Zittern geriet. Erst in dieser Phase zeigte sich, dass die Gäste stark ersatzgeschwächt angereist und auf mehreren Positionen ungewohnt besetzt waren. Goalie Andreas Hirzel hielt die Equipe aber wie vor der Pause mit einigen starken Paraden im Spiel und rettete schliesslich die drei Punkte. Zu überzeugen vermochte auch Helaku-Josué Schmidt. Der 22-jährige Deutsche war im Sommer vom Nachwuchs des FC Basel ins U-21-Team der Thuner gekommen. Nun debütierte der Flügel in der Challenge League und sorgte auf der rechten Seite für Wirbel.

Schaffhausen strauchelt

Neben Winterthur machte indirekt auch Xamax den Thunern ein Geschenk. Die Neuenburger bezwangen Schaffhausen 3:0. Dadurch überholten die Oberländer die Munotstädter in der Tabelle und liegen nun wieder auf dem Barrageplatz. «Nun hoffen wir, dass wir den zweiten Platz festigen können», meinte Nicolas Hasler. Der Rückstand auf GC beträgt fünf Punkte. Der Leader gab sich gegen Kriens keine Blösse (2:1).