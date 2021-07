Hochwassersituation Region – Thun wappnet sich für neuerlichen Anstieg der Pegel Trotz tieferer Pegelstände von Thunersee und Aare bleibt die Hochwassersituation in Thun angespannt. Denn erneut ist viel Regen prognostiziert. Besser sieht es im Oberland aus. Gabriel Berger , Bruno Petroni , Hans Peter Roth UPDATE FOLGT

In der Thuner Innenstadt wappnet sich die Feuerwehr für den schlimmsten Fall: Hochwasserschutzsperren entlang des Aarequais beim Mühleplatz. Foto: Gabriel Berger

«Seepegel gesunken auf aktuell 558.21, heute kein Hochwasser.» Wer den SMS-Alarmierungsservice «Hochwasser Thunersee» des Regierungsstatthalteramts Thun abonniert hat, erhielt am Montagmorgen diese Nachricht zugeschickt. Obwohl sich die Lage also zwischenzeitlich leicht beruhigte, liefen und laufen die Vorbereitungen für eine neuerliche Verschärfung der Situation auf Hochtouren.

Wie die Stadt am Montagnachmittag mitteilte, bleibe die Situation in Thun «angespannt». Die Wassermenge der Aare im Schwäbis betrage circa 381 Kubikmeter pro Sekunde. In den kommenden Tagen seien zudem im Berner Oberland starke Regenfälle vorausgesagt. «Es ist daher damit zu rechnen, dass der Thunersee die Schadensgrenze von 558,3 Metern in den nächsten Tagen erreichen könnte», schrieb die Stadt.