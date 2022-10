Podium beim Gymnasium – Thun vor den Wahlen: Der oder die Stapi? Der Bisherige, die Herausforderin, der Aussenseiter: Drei Personen stellen sich zur Wahl ums Thuner Stadtpräsidium – und treten am 31. Oktober am Polit-Podium auf. Michael Gurtner

Wer ist künftig im Thuner Rathaus die Chefin oder der Chef? Am 27. November entscheidet sich die Wahl ums Stadtpräsidium.

Foto: Patric Spahni

Die Stadt Thun steht vor einer Richtungswahl: Bekommt der Bisherige Raphael Lanz (SVP) am 27. November das Okay der Wählerinnen und Wähler für eine vierte Legislatur als Stadtpräsident? Oder übernimmt Andrea de Meuron, die erste Gemeinderätin der Grünen in der Thuner Politikgeschichte? Als dritter Kandidierender stellt sich Dalyan Paolo Tramacere zur Wahl, der keiner Partei angehört.

Alle drei sind Gäste am Polit-Podium vom Montag, 31. Oktober, ab 19 Uhr im Bistro des Gymnasiums Thun an der Seestrasse 66, das von «Und – das Generationentandem» und dieser Zeitung gemeinsam organisiert wird. Die Veranstaltung ist interaktiv – auch aus dem Publikum können Fragen gestellt werden. Auf den Websites von «Und – das Generationentandem» und dieser Zeitung wird das Podium zudem via Livestream gezeigt.

Moderiert wird der Anlass von Stefan Geissbühler, Chefredaktor von «Thuner Tagblatt» und «Berner Oberländer», sowie Elias Rüegsegger, Geschäftsleiter von «Und – das Generationentandem». Anschliessend an das Podium wird ein Apéro serviert; der Eintritt ist frei (Kollekte). (mik)

Michael Gurtner ist Redaktor und Blattmacher. Schwerpunkt seiner Berichterstattung ist die Stadt Thun – in den Bereichen Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur. Er hat über 20 Jahre Erfahrung als Journalist und ist Autor mehrerer Bücher. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.