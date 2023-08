Thun vor 50 Jahren – Einstiges Fussballtalent im See ertrunken Hans Gerber hatte einst als Talent der 1. Mannschaft gegolten. Das 75-Jahr-Jubiläum des FC Thun endete für ihn auf tragische Weise. Manuel Berger

Beim Pfaffenbühl wurde die Leiche im See gefunden. Foto: PD

«Ein tragisches Ende hat das FC-Jubiläum für Hans Gerber genommen, der seinerzeit als talentierter Spieler in der 1. Mannschaft mitwirkte», berichtete das «Thuner Tagblatt» am 13. August 1973. Gerber, der natürlich an den Festlichkeiten seines Clubs teilgenommen habe, müsse sich in den ersten Morgenstunden des Samstags vom Festzelt an den See begeben haben. «Am Samstag früh wurde seine Leiche in der Pfaffenbühlbucht beim Bootssteg gefunden.» Wie eine Untersuchung ergeben habe, hiess es weiter, müsse der 66-jährige Automechaniker eindeutig einem Unfall zum Opfer gefallen sein.