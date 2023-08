Thun vor 100 Jahren – Alter Bahnhof fand in Olten ein neues Zuhause Rund zwei Monate nach der Eröffnung des neuen Zentralbahnhofs wurde der alte Thuner Bahnhof nach Olten verkauft. Manuel Berger

Die Halle des alten Thuner Bahnhofs fand in Olten als Werkstattgebäude Verwendung. Foto: PD

«Das nach 60-jähriger Benutzung ausgediente alte Bahnhofgebäude wird auf Abbruch verkauft», teilte das «Oberländer Tagblatt» am 9. August 1923 mit. Die Bahnhofhalle finde als Wagenremise im Bahnhof Olten Verwendung, hiess es weiter. Das Aufnahmegebäude und die Bahnhalle des alten Bahnhofs hatte der Architekt Ludwig Maring entworfen. Maring war von 1854 bis 1861 Direktionsarchitekt der Schweizerischen Centralbahn (SCB). Die SCB nahm die Linie Bern–Thun am 1. Juli 1859 in Betrieb. Der neue Thuner Zentralbahnhof wurde am 1. Juni 1923 dem Verkehr übergeben.