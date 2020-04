Wohnungen statt Hotel – Thun verliert zehn Hotelzimmer Die zehn Hotelzimmer in der «Metzgern» werden zu vier Wohnungen umgebaut. Das Restaurant an der Unteren Hauptgasse 2 bleibt erhalten. Nelly Kolb

Das Hotel-Restaurant Zunfthaus zu Metzgern in Thun. Die Hotelzimmer werden zu Wohnungen umgebaut. Foto: Patric Spahni

Das Wirtepaar Karin und Urs Wenger will den Betrieb im ehemaligen Zunfthaus zu Metzgern in Thun voll auf die Gastronomie ausrichten. Deshalb hat sich die Bauherrschaft M+HU Müller&Co Immobilien für einen Umbau entschlossen. Gemäss der Baupublikation im «Thuner Amtsanzeiger» werden die die zehn verbliebenen Hotelzimmer aufgehoben. An ihrer Stelle entstehen vier zusätzliche Wohnungen mit je zweieinhalb bis dreieinhalb Zimmern.