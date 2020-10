Bernegger-Effekt verpufft – Thun verliert gegen Winterthur Der FC Thun hat den Startsieg unter dem neuen Trainer Carlos Bernegger nicht bestätigen können. Vier Tage nach dem 2:0 in Chiasso gab es gegen Winterthur ein 0:1. Peter Berger UPDATE FOLGT

Winterthurs Adrian Gantenbein bringt Thuns Nuno da Silva (r.) ins Straucheln. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Die Heimpremiere unter Carlos Bernegger ist misslungen. Der FC Thun kassierte in der fünften Runde der Challenge League die dritte Niederlage; die erste im zweiten Spiel unter dem Nachfolger von Marc Schneider. Den entscheidenden Gegentreffer kassierten die Gastgeber in der Stockhorn -Arena nach einem Eckball in der 78. Minute. Gezim Pepsi hatte einen Eckball von Davide Callà in die nahe Torecke abgelenkt und damit die zu wenig schnell reagierenden Thuner düpiert.

Nach dem 2:0-Erfolg vom Freitag in Chiasso blieben die Absteiger aus der Super League den Aufwärtstrend schuldig. Das Heimteam erarbeitete sich kaum gefährliche Abschlüsse. Die beste Möglichkeit hatte Saleh Chihadeh schon nach einer Viertelstunde. Der FCT-Stürmer scheiterte aber alleine vor YB-Leihgabe und FCW-Schlussmann Dario Marzino.

Bereits am Freitag geht es für den FC Thun auswärts gegen Kriens weiter.