Vor dem Spitzenspiel – Thun verliert seinen Toptorschützen an GC Nuno da Silva wechselt per sofort zum direkten Konkurrenten im Aufstiegskampf. Der 26-jährige Flügelspieler wird am Freitag im Duell mit dem Rekordmeister aber wohl nicht eingesetzt werden. Marco Spycher

Wird künftig für GC jubeln: Nuno da Silva. Foto: Freshfocus

Noch Mitte Januar sagte Sportchef und Vizepräsident Andres Gerber gegenüber dieser Zeitung, dass er in diesem Winter mit keinen Transfers rechnet. Nun habe sich aber innert kürzester Zeit ein Abgang konkretisiert, wie der Club am Montagnachmittag vermeldet. Dabei handelt es sich um Nuno da Silva. Der 26-jährige Flügelspieler, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausgelaufen wäre, wechselt auf eigenen Wunsch. Und dies zu niemand Geringerem als GC: Ligagegner und direkter Konkurrent im Aufstiegskampf.



«Selbstverständlich bedauern wir den Transfer da Silvas», hält Sportchef Andres Gerber fest. Es ist zweifelsohne ein folgenschwerer Abgang, war der Flügelspieler doch zuletzt in Form gekommen, erzielte im ersten Ernstkampf des neuen Jahres gegen Schaffhausen seinen Premierenhattrick auf Profistufe. Mit seinen sechs Saisontreffern führt er darüber hinaus die teaminterne Torschützenliste an. Nichtsdestotrotz sagt Gerber: «Wir verfügen derzeit über ein Kader, das einen solchen Abgang zu kompensieren vermag.»

Ob dies zutrifft, wird sich bereits am Freitag zeigen. Dann kommt es in der Challenge League nämlich zum Spitzenspiel zwischen den Berner Oberländern und den Grasshoppers. Dieses wird sehr wahrscheinlich ohne da Silva stattfinden. Zwar ist er für die Zürcher ab sofort spielberechtigt und dürfte bereits am Dienstag im Nachtragsspiel gegen Winterthur auf dem Platz stehen. Aufgrund eines Gentlemen's Agreements zwischen Thun und GC kann aber davon ausgegangen werden, dass er im kommenden Direktduell der beiden Mannschaften nicht zum Einsatz kommen wird.

Der gebürtige Portugiese stiess im Sommer 2017 vom FC Breitenrain aus der Promotion League zum FC Thun. Nach einem Jahr Ausleihe bei Winterthur kehrte er im vergangenen Herbst und damit in einer aus bekannten Gründen schwierigen Phase zurück ins Berner Oberland. Doch da Silva profitierte von den zahlreichen Abgängen nach dem Abstieg, erhielt viel Spielzeit und stand in 18 von 19 Partien in der Startelf.