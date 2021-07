Stadtoriginal verstorben – Thun verabschiedet sich von Hidir Blumen, Kerzen, ein niedergelegter Kranz und viele schriftliche Beileidsbekundungen: Nach dem Tod von Hidir Kahraman ist die Café Bar Zentral zum Ort geworden, wo Thun Adieu sagt. Barbara Schluchter-Donski

Die Trauer um den verstorbenen Hidir Kahraman ist gross. Ein Passant macht vor dessen Café Bar Zentral einen Eintrag ins Kondolenzbuch. Foto: Patric Spahni

«Nimm ein Schluck auf beschte Mann» steht auf dem Karton neben den zwei Flaschen Rotwein geschrieben. Immer wieder halten Leute vor der geschlossenen Café Bar Zentral am Mühleplatz inne, tauschen sich aus, betrachten den niedergelegten Kranz, die Blumen und Kerzen, von denen es immer mehr gibt.

Und tragen sich ins bereitgelegte Kondolenzbuch ein. Die Betroffenheit nach dem Tod des 60-jährigen Thuner Stadtoriginals Hidir Kahraman, der den Kampf gegen seine langjährige Krankheit am Mittwochabend endgültig verloren hat, ist riesig.

Hidir Kahraman, wie man ihn kannte, in seiner Café Bar Zentral. Hier anlässlich der Fussball-Europameisterschaft 2012. Bild: Markus Hubacher

«Mit Hidir ist ein grosser Mensch und Thuner von uns gegangen», steht im Kondolenzbuch geschrieben. Oder: «Wir haben einen guten Menschen verloren.» Und die Leute erinnern sich an die Anfänge zurück, als die Kultfigur mit kurdischen Wurzeln am Ort der heutigen Bar erst einen Jeansladen und 1989 die Café Bar Zentral als einen der ersten Gastronomiebetriebe am Mühleplatz eröffnete.