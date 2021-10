0:2 gegen Winterthur – Thun unterliegt dem Leader erneut Das zweite Saisonviertel beginnt für den FC Thun mit einem Dämpfer: Die Oberländer kassieren gegen Winterthur ein 0:2. Peter Berger

Die Thuner enervierten sich mehrmals über Schiedsrichter Lukas Fähndrich. Foto: Claudio De Capitani/Freshfocus

Der FC Thun verliert auch das zweite Spiel der Saison gegen Winterthur. Nach dem 0:3 im August setzte es diesmal eine 0:2-Niederlage ab. Nach der vierten Niederlage im zehnten Meisterschaftsspiel beträgt der Rückstand der Oberländer auf den Leader nun wieder fünf Punkte.

Der Nuller im Spitzenspiel zeichnete sich lange nicht ab. Vor allem in der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber das Geschehen geprägt. Doch kurz nach der Pause verlor Gabriel Kyeremateng den Ball. Die Winterthurer schalteten sofort um und lancierten Neftali Manzambi, der beim 3:0 als Doppeltorschütze der Matchwinner gewesen war. Thuns Verteidiger Pascal Schüpbach, die YB-Leihgabe spielte vergangene Saison noch bei den Zürchern, agierte gegen Manzambi etwas ungestüm. Prompt zeigte Schiedsrichter Lukas Fähndirch auf den Punkt. Roman Buess liess sich die Chance nicht entgehen. Der Ex-Thuner hatte schon im Hinspiel einen Penalty verwertet.

Roman Buess trifft vom Elfmeterpunkt zum 1:0 für Winterthur. Foto: Claudio De Capitani/Freshfocus

Platzverweis für Captain Sutter

Als Samir Ramizi nach einer Stunde auf 2:0 erhöhte, war die Partie entschieden, zumal zehn Minuten später Nicola Sutter Gelb-Rot sah. Der Verteidiger wurde von Trainer Carlos Bernegger wieder als Captain bestimmt und hatte insofern Pech, als er von Fähndrich vor der Pause überhaupt nicht zwingend verwarnt worden war. Die Thuner enervierten sich denn auch gestern mehrmals über Entscheide des Unparteiischen.

Zu ungenau

Dennoch war die Niederlage nicht zwingend. Die Gastgeber hätten in der ersten Halbzeit effizienter sein müssen. Doch eine Direktabnahme von Grégory Karlen flog knapp am Tor vorbei, ein Schuss von Omer Dzonlagic landete in den Armen von FCW-Goalie Raphael Spiegel. Wieder Dzonlagic war es auch, der nach gut einer halben Stunde dem Torerfolg am nächsten kam. Sein Distanzschuss prallte jedoch an die Latte. Auch im zweiten Durchgang erarbeiteten sich die Oberländer Möglichkeiten. Erneut Karlen wie auch Alexander Gerndt reüssierten jedoch nicht.

Verlieren verboten

So erlitt der FC Thun zum Auftakt des zweiten Saisonviertels einen herben Dämpfer, nachdem er vor der Länderspielpause mit zwei Siegen gegen Xamax und Vaduz einen Aufwärtstrend gezeigt hatte.

Am nächsten Freitag gastieren die Thuner nun bei Aarau. Der FCA bezwang am Dienstag Stade Lausanne-Ouchy mit 2:0 und ist neu Tabellenzweiter, auch weil Xamax gegen Vaduz 0:2 verlor. Die Thuner dagegen rutschten auf Rang 6 ab. Für sie gilt: Verlieren verboten.

