1:0 gegen GC – Thun steht nach Exploit im Achtelfinal Ein Tor von Nicola Sutter bringt den FC Thun im Schweizer Cup gegen GC eine Runde weiter. Der Sieg gegen den Vertreter aus der Super League war verdient. Peter Berger

Mit viel Wucht setzt sich Nicola Sutter gegen die Zürcher durch und erzielt per Kopf den Siegestreffer für die Thuner. Foto: Peter Schneider/Keystone

Vergangene Saison musste der FC Thun den Grasshoppers noch den Vortritt lassen. Die Zürcher beendeten die Challenge League mit einem Punkt Vorsprung auf die Oberländer und stiegen auf. Thun blieb bekanntlich unten. Von einem Klassenunterschied war indes am Samstagabend in der Stockhorna-Arena nichts zu sehen. Im Gegenteil: Die Gastgeber dominierten vor allem nach der Pause mehrheitlich. In dieser Phase fiel auch der Treffer. Omer Dzonlagic wurde gefoult und trat den Freistoss gleich selber. Seine Hereingabe fand in der 59. Minute Nicola Sutter. Der Innenverteidiger kam mit viel Wucht angeflogen und verwertete per Kopf. «Dieser Treffer tut mir gut», meinte Sutter, der nach der Corona-Erkrankung Mühe bekundete, den Tritt zu finden.

Weil Toti Gomes zehn Minuten später nach einem Foul an Alexander Gerndt Gelb-Rot sah, bremsten sich die Zürcher zusätzlich selber. Obwohl in Unterzahl setzten sie in der Folge dennoch zur Aufholjagd an. Die Thuner Hintermannschaft geriet dabei mehrmals in Schwierigkeiten, aber sie konnte sich auf Goalie Andreas Hirzel verlassen und durfte sich letztlich über den Coup im Cup und den Einzug in die Achtelfinals freuen.

Schaffhausen deklassiert Bosporus

«Lange feiern werden wir nicht», sagt Dzonlagic. Der Assistgeber verweist darauf, dass es bereits am Dienstag in der Meisterschaft weitergeht. Die Thuner reisen dann nach Schaffhausen. Die Munotstädter haben sich im Cup warm geschossen. Gegen den Zweitligisten FC Bosporus kam die neu von Martin Andermatt trainierte Equipe auf dem Stadtberner Sportpark Wyler zu einem diskussionslosen 11:0-Erfolg.

