Schluss mit dem Einbahnregime? – Thun spielt den Ball den Nachbarn zu Der Thuner Gemeinderat zeigt sich offen für einen Verkehrsversuch ohne Einbahnregime. Aber er will nicht alleine entscheiden. UPDATE FOLGT

Auf der Hofstettenstrasse vor dem Lauitorkreisel in Thun staut sich stadteinwärts der Verkehr (Symbolbild). Foto: Patric Spahni

Die harten Fakten sind seit Dienstag bekannt: Kanton und Stadt informierten gemeinsam über die Resultate der Verkehrsmessungen im Mai. Diese wurden gemacht, um die Wirksamkeit diverser Sofortmassnahmen gegen die Verkehrsstaus in und um Thun zu überprüfen. Wie sich gezeigt hat, wirken die Massnahmen durchaus, allerdings nicht im erhofften Ausmass. Die Ziele wurden knapp nicht erreicht.

Reisezeit soll kürzer werden

Der Thuner Gemeinderat hatte bereits im Februar bekannt gegeben, dass er bereit sei, das vielfach kritisierte Einbahnregime auf den aarequerenden Achsen in der Innenstadt versuchsweise für maximal sechs Monate aufzuheben, wenn die Resultate der Erfolgskontrolle nicht zufriedenstellend ausfallen sollten. Voraussetzung sei ein «breiter politischer Konsens über die Rahmenbedingungen und Kriterien». Die Verkehrsmassnahme müsste zudem beschwerdefähig publiziert werden.

Im Weiteren müsste laut Gemeinderat auch der Berntorkreisel, der bei einer Aufhebung des Einbahnregimes Mehrverkehr aus der Unteren Hauptgasse aufzunehmen hat, baulich angepasst werden. Für die Finanzierung dieser Kosten müsste noch eine Lösung gefunden werden.

«Aus Sicht des Thuner Gemeinderats wäre die versuchsweise Aufhebung des Einbahnverkehrs dann erfolgreich, wenn die mittlere Reisezeit auf der Hofstettenstrasse zwischen 15 und 18 Uhr an Werktagen im Abschnitt Bächimatte bis Lauitor maximal 150 Sekunden beträgt», hat die Regierung am Donnerstagmorgen mitgeteilt. Ausserdem dürfte die Reisezeit auf dieser Strecke nur für maximal zwei Prozent aller Motorfahrzeuge mehr als 300 Sekunden betragen. «Damit würde die Reisezeit wieder dem Stand vor Einführung des Einbahnregimes entsprechen», so der Gemeinderat.

Maximal 10 Prozent Mehrverkehr

Nicht erfolgreich wäre die versuchsweise Aufhebung des Einbahnverkehrs gemäss den Kriterien des Gemeinderats, wenn der Mehrverkehr in der Innenstadt mehr als 10 Prozent beträgt, wenn neue Verspätungen auf anderen Buslinien als den Linien 21 und 25 auftreten, wenn neue Stausituationen auf der Aare-/Steffisburgstrasse entstehen oder wenn die Querungszeit für Fussgängerinnen und Fussgänger auf den aarequerenden Innenstadtachsen um mehr als 25 Prozent zunimmt.

Sollten Blaulichtorganisationen ihr Veto einlegen oder kommt es auf anderen Buslinien als den Linien 21 und 25 der STI zu Kursausfällen, nehmen sich der Gemeinderat und der Oberingenieurkreis I des Kantons Bern «ihre Kompetenz in Anspruch, den Versuch ohne Rücksprache mit Dritten abzubrechen», heisst es weiter.

Am Mittwoch hat der Gemeinderat an seiner Sitzung die im Februar definierten Erfolgs- und Misserfolgskriterien bestätigt. «Gleichzeitig hat er die Gemeinden Sigriswil, Oberhofen, Hilterfingen und Steffisburg eingeladen, sich zu diesen Kriterien und zur Frage der Kostenbeteiligung zu äussern», teilt er mit. Zudem habe man das Tiefbauamt beauftragt, die Empfehlung des Verkehrsforums in Bezug auf den Lauitorkreisel zu prüfen. Es geht darum zu prüfen, ob von der Oberen Hauptgasse her eine zweispurige Einfahrt möglich ist – die eine für Reisende Richtung Hilterfingen, die andere für Linksabbiegende Richtung Burgstrasse.

