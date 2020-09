Thuner Ortsplanungsrevision – «Thun soll Thun bleiben» Mit der Revision der Ortsplanung stellt Thun die Weichen für die Zukunft. Aufgrund der Mitwirkung hat die Stadt diverse Anpassungen am Entwurf vorgenommen. Barbara Schluchter-Donski

Die Stadt Thun in der Dämmerung aus der Vogelperspektive. Mit der Revision der Ortsplanung werden die Weichen für die Zukunft gestellt. Foto: Christoph Gerber

Über 600 Eingaben mit rund 1100 Anliegen gingen im Rahmen der öffentlichen Mitwirkung zur Ortsplanungsrevision bei der Stadt ein. «Die zahlreichen Eingaben beweisen, dass sich die Thunerinnen und Thuner für die Entwicklung ihrer Stadt interessieren, sich aber auch sorgen, dass diese zu stark wachsen könnte», sagte Stadtpräsident Raphael Lanz (SVP) anlässlich einer Medienkonferenz vom Freitagmorgen.

«Qualitäten erhalten»

So sei der Wunsch nach einer massvollen, aber qualitativ hochstehenden Innenentwicklung eines der wichtigsten Anliegen der Eingaben gewesen. Dem will die Stadt nun insofern Rechnung tragen, als dass sie den grossen Grenzabstand trotz ihres anderslautenden Vorschlags beibehalten, aber leicht reduzieren will. Gleichzeitig erhöht sie die Grünflächenziffer auf 45 Prozent.

«Denn wir waren es ja, die das Land damals dem Kanton abgekauft haben, um die geplante Überbauung zu verhindern. Es wäre sehr eigenartig, wenn wir jetzt genau das machen würden.» Raphael Lanz, Stadtpräsident

«Zwar haben wir so weniger Mehrpotenzial als ursprünglich vorgesehen», erklärte Raphael Lanz gestern, «aber dennoch mehr Möglichkeiten für Innenverdichtungen als bislang.» Zudem würde so künftig mehr Klarheit für Bauwillige geschaffen. «Thun», hielt Lanz fest, «soll als Thun erkennbar bleiben und seine Qualitäten erhalten.»

Die Stadt nimmt noch weitere Justierungen vor. So gab es besonders viele Eingaben zur Entwicklung der Schadaugärtnerei: «Das Areal ist für viele Thunerinnen und Thuner mit vielen Emotionen verbunden», sagte Lanz. «Und es gibt Befürchtungen, dass dieses zu sehr bebaut werden könnte.» Diese Ängste wolle man entkräften, so Lanz: «Denn wir waren es ja, die das Land damals dem Kanton abgekauft haben, um die geplante Überbauung zu verhindern. Es wäre sehr eigenartig, wenn wir jetzt genau das machen würden.»

Aufgaben besser geregelt

Eine grössere Anpassung, die ebenfalls aus der Mitwirkung resultiert, betrifft den bisherigen Fachausschuss Bau- und Aussenraum, dessen Zuständigkeiten und Kompetenzen bis anhin zu wenig genau geregelt waren. Neu wird dieser in Fachbeirat Stadtbild umbenannt und vom Stadtarchitekten präsidiert. «Es handelt sich um ein wichtiges Gremium, das am richtigen Ort und im richtigen Mass eingesetzt werden soll», hielt Raphael Lanz fest. Im neuen Baureglement würden deshalb dessen Aufgaben noch klarer definiert, insbesondere, dass der Beirat kein Entscheidgremium sei und bei Regelbauzonen nicht zum Einsatz komme.

«Wenn der Kanton seine neuen Formen der Vorprüfung mit uns testen will, sind wir sehr gerne bereit dazu.» Raphael Lanz, Gemeinderat

Wie gehts weiter?

Die Stadt will nun die überarbeitete Version von Baureglement und Zonenplan in den kommenden Wochen abschliessen und den Mitwirkungsbericht im November publizieren. Gleichzeitig führt die Stadt diverse Informationsveranstaltungen zum Thema durch. Ebenfalls im November sollen die bereinigten Unterlagen dem Kanton zur Vorprüfung eingereicht werden. «Wir werden alles daransetzen, dass der Kanton die Prüfung so rasch als möglich vornehmen kann», sagte Lanz. Unter anderem habe dieser ja neue, effizientere Formen der Vorprüfung angekündigt: «Wenn der Kanton diese mit uns testen will, sind wir sehr gerne bereit dazu.»

Lanz geht davon aus, dass die öffentliche Auflage im Sommer 2021 erfolgen kann, bevor das Geschäft nach den Einspracheverhandlungen in den politischen Prozess übergeht, müssen doch auch Stadtrat und Kanton den Unterlagen zustimmen. «Sehr viel, was die Zeitplanung anbelangt, liegt nicht allein in unserer Hand», meinte Lanz zu den mehrfach geäusserten Vorwürfen, das Geschäft nehme zu viel Zeit in Anspruch.

Bahnhof stiess auf grosses Interesse

Parallel zur Ortsplanungsrevision legte die Stadt vier weitere Planungen zur Mitwirkung auf. Die Projekte ZPP Siegenthalergut, die Überbauungsordnung Nünenen-Pestalozzistrasse und die ZPP Bubenberg-/Von-May-Strasse sind eigenständige Verfahren mit eigenem Zeitplan, die aber auf die Ortsplanung abgestimmt werden.

Weiterbearbeitet wird auch das Grundlagenprojekt Verkehr des Entwicklungsschwerpunkts Bahnhof, das auf sehr grosses Interesse stiess und wo der Gemeinderat aufgrund der Eingaben bereits Korrekturen vorgenommen hat. So soll es auch künftig keine Bushaltestellen an der Seefeldstrasse geben.