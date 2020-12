Ein attraktives 0:0 – Thun ringt Winterthur einen Punkt ab Mit etwas mehr Glück im Abschluss hätte der FC Thun auch gewinnen können. Am Ende sprechen die Protagonisten indes von einem gerechten Unentschieden. Peter Berger

Chris Kablan (l.) und Kenan Fatkic (Thun) halten Winterthurs Roberto Alves in Schach. Foto: freshfocus

Am 20. Oktober hat der FC Thun in der Challenge League letztmals verloren. 0:1 hiess damals der Gegner in der Stockhorn Arena. Nun waren die Zürcher erneut im Oberland zu Gast. Und wieder entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Diesmal aber liessen sich die Thuner nicht bezwingen. «Das zeigt, dass wir in der Zwischenzeit reifer geworden sind», meinte Carlos Bernegger zufrieden. Der Coach musste seinem Team einzig im Abschluss Vorwürfe machen. Mit etwas mehr Kaltblütigkeit wären bei den Minustemperaturen sogar drei Punkte drin gelegen.

Auf der Gegenseite konnte sich die Mannschaft bei Andreas Hirzel bedanken. Der Thuner Goalie musste sich gleich mehrmals auszeichnen. Nach 20 Minuten scheiterten sowohl Roberto Alves wie im Nachschuss auch Captain Davide Callà am hervorragend reagierenden Schlussmann. Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Hirzel einen Schuss vom Ex-Thuner Roman Buess mit den Fingerspitzen noch an den Pfosten lenken. Auch nach dem Seitenwechsel vermochte der Keeper einen Schuss von Samir Ramizi noch so abzulenken, dass der Ball am Pfosten statt im Tor landete. «Ich bin froh, konnte ich die Mannschaft mit meinen Aktionen im Spiel halten», sagte Hirzel.