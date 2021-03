1:1 in Chiasso – Thun punktet erstmals nach einem Rückstand Der FC Thun kommt beim Tabellenletzten Chiasso nur zu einem Unentschieden. Für den Treffer der Oberländer war Grégory Karlen besorgt. Peter Berger UPDATE FOLGT

Der Thuner Grégory Karlen im Duell mit dem Tessiner Younes Marzouk. Foto; Alessandro Crinari, Ti-Press

Die schlechte Nachricht: Der FC Thun lässt im Tessin Punkte liegen. Die gute Nachricht: Zum ersten Mal gingen die Oberländer in dieser Saison nach einem Rückstand nicht als Verlierer vom Platz. Der Tessiner Carlo Manicone hatte die Thuner zum neunten Mal in Rücklage gebracht (16.). Der Tessiner war nach einem Eckball im Nachschuss erfolgreich. Die Gäste vermochten jedoch zu reagieren: Nach einem Freistoss stand Grégory Karlen am richtigen Ort und erzielte per Kopf den 1:1-Ausgleich (28.).

Das war letztlich auch der Endstand, wobei durchaus weitere Tore hätten fallen können. Kurz vor der Pause hatte FCT-Verteidiger Chris Kablan auf der Linie gerettet. Nach dem Seitenwechsel stand dann dem eingewechselten Gabriel Kyeremateng ein Tessiner auf der Torlinie im Weg. Der Stürmer, der drei seiner vier Saisontore gegen Chiasso erzielt hat, kam noch zu weiteren Möglichkeiten. Aber auch die letzte Chance in der Nachspielzeit vermochte Kyeremateng nicht zu verwerten. So blieb es beim Unentschieden, das die Thuner im Rennen um den Barrageplatz hält.