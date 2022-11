Traumabend für Nachwuchsmann – Thun obsiegt im Tessin dank Matoshi-Hattrick Der FC Thun gewinnt das zweitletzte Spiel der Vorrunde in Bellinzona 3:1. Mann des Abends ist Eigengewächs Valmir Matoshi, dem ein sauberer Hattrick gelingt. Nathalie Günter

Mann des Abends: Thuns Valmir Matoshi (r.). Archivfoto: Urs Lindt (Freshfocus)

Und dann ist er plötzlich da, der von Mauro Lustrinelli geforderte Offensivfussball: Innerhalb von zehn Minuten dreht der FC Thun am Freitagabend in Bellinzona die Partie, die zuvor nicht attraktiv verlofen war. Leonardo Bertone lanciert mit einem herrlichen langen Ball Roland Ndongo. Der 28-Jährige vernascht im Strafraum Guillermo Padula, scheitert aber an Torhüter Joël Kiassumbua. Valmir Matoshi kann den Abpraller zum 1:1 verwerten. Es ist bezeichnend, dass die wohl stärksten Thuner in der Vorrunde – Bertone und Ndongo – hier die Vorarbeit leisten.

Und Matoshi hat nicht genug. Fünf Minuten nach dem Ausgleich greifen die Thuner über links – wieder über Ndongo – an. Der Pass kommt von Captain Marco Bürki zum Thuner Nachwuchsspieler. Vom ersten Treffer beflügelt, zieht der 19-Jährige beherzt ab. Sein leicht abgelenkter Schuss aus 20 Meter landet unhaltbar in der rechten hohen Ecke. Nochmal vier Minuten verwertet Matoshi die Flanke von Miguel Castroman. Er bezwingt ACB-Goalie Kiassumbua «zwüsche dä Hosetreger düre» zum 3:1-Schlussstand. Ein reiner Hattrick!

Harzige erste Hälfte

Die ersten 45 Minuten im Stadio Comunale sind nichts für das verwöhnte Fussballauge. Die beiden Teams wurden von ihren Trainer gut auf den jeweils anderen eingestellt. Vor allem Mauro Lustrinelli scheint im Stadion seines Jugendklubs für einmal weniger Risiko nehmen zu wollen. Die Defensive um Nicolas Sutter und Jan Bamert tritt sicherer und besser orchestriert auf als noch bei den Niederlagen gegen Lausanne oder Wil.

Die Thuner können den zweiten Sieg in Folge feiern. Archivfoto: Urs Lindt (freshfocus)

Die Thuner haben gegen den fünftplatzierten Aufsteiger in den ersten 45 Minuten leicht die Überhand. Konkrete Torszenen sind aber rar, Bellinzona gelingt gar nur ein Torschuss. Die beste Chance für Thun hat Ndongo: Nach einem Doppelpass mit Daniel Dos Santos zieht er an der Strafraumgrenze ab. Sein Schuss gerät zu schwach, zu zentral – kein Problem für ACB-Goalie Joël Kiassumbua. Kein Faktor ist Sturmpartner Dimitri Oberlin: Der Stürmer verliert Bälle wie Duelle.

Nach der Pause erwischen die Thuner auch noch einen Kaltstart. In der 48. Minute trifft Rodrigo Pollero nach Eckball des Ex-Thuners Matteo Tosetti. Es ist spricht sicher für die Moral der Thuner, dass sie nach den durchzogenen Leistungen der letzten Wochen diese Partie innerhalb von knapp zehn Minuten drehen. Verständlicherweise setzt Lustrinelli nach dem 3:1 alles auf die Karte Sicherheit.

Vaduz zum Abschluss

Siegen die Thuner am kommenden Samstag im letzten Spiel der Vorrunde zu Hause gegen Vaduz, werden sie aus 18 Partien 24 Punkte auf dem Konto haben. Und sich eine etwas bessere Ausgangslage für die Rückrunde im neuen Jahr geschaffen haben.

