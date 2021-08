8:1 gegen Châtel-St-Denis – Thun meistert die erste Hürde souverän Carlos Bernegger hat im Cup zahlreiche Kräfte geschont. Von einer B-Elf will der Coach aber weiterhin nichts wissen. Peter Berger

Routinier Nicolas Hasler gehörte im Cup gegen Châtel-St-Denis zur Startelf. Archivfoto: Claudio De Capitani/Freshfocus

Goalie Nino Ziswiler, Erik Wyssen, Debütant Pascal Schüpbach und Noel Wetz bildeten die Abwehr mit Captain Nicola Sutter. Auch in der Offensive liess Carlos Bernegger den einen oder anderen Akteur ran, der sonst nicht in der Startelf steht. «Aber das war trotzdem keine B-Elf. Es standen in unserem Team alles Akteure des FC Thun auf dem Platz», wiederholt der Trainer seine Aussage, die er schon vor der Partie getätigt hat.

Nun denn, die Oberländer bekundeten bei Châtel-St-Denis aus der interregionalen Zweitliga auch so keinerlei Probleme. Die Gäste führten dank einem Doppelschlag von Gabriel Kyeremateng kurz vor dem Seitenwechsel bei Halbzeit mit 3:0. Am Ende stand es 8:1, wobei der Sieger des Freiburger Cups erst in der Schlussminute zum Ehrentreffer kam. «Wir haben eine solide, souveräne Leistung gezeigt», freute sich Bernegger. Der erfahrene Coach weiss, dass dies im Cup nicht selbstverständlich ist. «Da kann immer etwas passieren, entsprechend viel haben wir investiert.» Schliesslich zogen die Oberklassigen diskussionslos in die 2. Runde ein.

Im Tor absolvierte der Spiezer Ziswiler seinen ersten Ernstkampf für die Thuner. Ebenso die YB-Leihgabe Schüpbach in der Verteidigung. «Ich freue mich für ihn, dass er endlich sein Debüt geben konnte», hält Bernegger fest. Geschont wurde laut dem Trainer eigentlich nur der junge Daniel Dos Santos. «Er hat zuletzt viel gespielt.»

Marco Bürki, Fabian Rüdlin, Alexander Gerndt und Miguel Castroman sind verletzt. Nias Hefti und Pius Dorn hätten die zweite Impfung, die Anfang Woche verabreicht wurde, nicht ganz problemlos verkraftet, erzählt Bernegger und liefert mit dieser Aufzählung weitere Argumente, warum es beim FC Thun keine B-Elf gebe.

