Simone Rapp im Interview – «Thun ist noch immer in meinem Herzen»

Zwei Teileinsätze mit insgesamt 29 Minuten – zu viel mehr als der Trikotpräsentation kam es in Rumänien für Simone Rapp nicht. Foto: PD

Simone Rapp kam im Sommer 2015 von Wohlen zum FC Thun. Anfang 2018 warb ihn das finanzstarke Lausanne-Sport ab. Nach einem Jahr liehen ihn die Waadtländer zuerst an St. Gallen, dann für die Saison 2019/20 an Thun aus. Ende Januar 2021 löste der 1,93 Meter grosse Stürmer den Vertrag in Lausanne auf und heuerte in Rumänien bei Sepsi OSK aus Sfântu Gheorghe an. Seit diesem Sommer geht Rapp für Vaduz auf Torjagd. (pbt)