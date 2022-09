Stadt Thun erhält Label – Thun ist erneut eine «kinderfreundliche Gemeinde» Unicef zeichnet die Stadt Thun zum zweiten Mal mit dem Label «kinderfreundliche Gemeinde» aus. Zudem lanciert der Gemeinderat diesen Herbst das neue Kinder- und Jugendleitbild.

Die Stadt Thun ist laut Unicef kinderfreundlich. Das Bild entstand bei einem Kinderkonzert am diesjährigen Thunfest. Foto: Patric Spahni

Nach 2018 hat die Unicef Schweiz und Liechtenstein die Stadt Thun Ende August 2022 erneut für vier Jahre (2023–2026) mit dem Label «kinderfreundliche Gemeinde» ausgezeichnet. «Die Rezertifizierung mit dem Label ist eine schöne Anerkennung und eine wichtige Bestätigung für unsere Familienpolitik und unser Engagement für Kinder und Jugendliche», wird Gemeinderätin Katharina Ali-Oesch, Vorsteherin Direktion Bildung, Sport, Kultur in einer Mitteilung der Stadt zitiert.

Die Rezertifizierung erfolgte basierend auf dem von der Stadt Thun erarbeiteten Aktionsplan. Dieser enthält für die kommenden vier Jahre 13 Massnahmen, die dazu beitragen, dass sich Kinder und Jugendliche in Thun wohlfühlen und in ihrer Entwicklung optimal gefördert werden. Konkret will die Stadt zum Beispiel den Robinsonspielplatz neu gestalten, neue Bewegungs- und Begegnungsangebote lancieren und die politische Teilhabe von Jugendlichen vermehrt fördern.

Den Aktionsplan 2023–2026 erarbeitete die Fachstelle Familie des Amts für Bildung und Sport parallel zum Kinder- und Jugendleitbild gemeinsam mit der Bevölkerung. Rund 420 Kinder, Jugendliche, Eltern und Fachpersonen konnten sich einbringen. Ende August verabschiedete der Gemeinderat das Leitbild.

«Als Massstab nutzen»

«Uns ist es wichtig, dass die Leute das Leitbild kennen und es wie die Stadt Thun auch für sich als Massstab nutzen, um die Situation der Kinder und Jugendlichen in Thun immer wieder zu überprüfen», äussert sich Agnes Haueter, Bereichsverantwortliche Offene Kinder- und Jugendarbeit, im Communiqué.

Damit das Leitbild für alle Kinder, Jugendlichen und deren Bezugspersonen möglichst gut verständlich und zugänglich ist, liegt es ab Ende Oktober auch in leichter Sprache sowie in zwölf weiteren Sprachen vor und steht online zur Verfügung. Ende Oktober will die Stadt Thun das Leitbild im Rahmen eines öffentlichen Anlasses in der Schadaugärtnerei lancieren und gleichzeitig die Rezertifizierung mit dem Label «kinderfreundliche Gemeinde» feiern.

PD

