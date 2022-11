Sie kandidierten schon 2014 und 2018 für den Gemeinderat – erfolglos. Was motiviert Sie, trotzdem nochmals anzutreten?

Bei einer Betrachtung kommt es immer auf den Blickwinkel an. So auch hier: Oberstes Ziel meiner Kandidatur 2014 war es, den Gemeinderatssitz von Ursula Haller mit der Listenverbindung BDP und Mitte Thun gegen die beiden Pole in der Mitte zu festigen, was mit dem CVP-Vertreter Konrad Hädener gelang. Den Sitz von Hädener konnten wir 2018 mit der fraktionsbesetzten Liste Mitte Thun bestätigen. Der Thuner Gemeinderat bedarf eines Mittesitzes, deshalb portiere ich unseren EVP-Mann Jonas Baumann-Fuchs bei den hiesigen Wahlen.