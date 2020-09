Breakdance-Battle – Thun ist Breakdance-City Am vergangenen Samstag fand in Bern das fünfte «City vs. City» Breaking-Battle statt.

Die vier Vertreter des Thuner Teams «The Yard dance & culture district» gewannen den dritten «City vs. City»-Event. Foto: PD

Um die beste Breakdance-Stadt der Schweiz zu küren, werden am «City vs. City» Breakdance-Battle jeweils die vier besten Tänzer aus 16 Städten eingeladen, um gegeneinander anzutreten. Die 16 Städte werden aufgrund der Grösse und der Bekanntheit der jeweiligen Breakdance-Szene ausgewählt.

Am 5. September traten in der Turnhalle in Bern Aarau, Aigle, Basel, Bellinzona, Bern, Biel, Fribourg, Genf, Lausanne, Neuchâtel, Schwyz, Sion, Solothurn, St.Gallen, Thun und Zürich zum Tanz-Wettkampf an. Der Gewinner des «City vs City» Battle wird anhand des Ko-Systems gefunden, bewertet werden die Auftritte von einer dreiköpfigen internationalen Jury.

Souveräne Auftritte

Thun wurde heuer bereits zum dritten Mal zum Sieger des Events gekürt und ist somit wieder einmal die Breakdance-City der Schweiz. Bereits in den Jahren 2015 und 2017 holten die Thuner den Titel, im 2016 wurden sie dritte. Zürich ist gemäss der Medienmitteilung zum Event die einzige Stadt neben Thun, die den Titel schon zweimal gewonnen hat.

Die vier Vertreter des Thuner Teams stammen aus dem «The Yard dance & culture district». Mitinhaber Michael «Ez Mike» Zurflüh coachte und stellte das Team zusammen. Michael Zurflüh, Aaron Lannutti, Miro von Niederhäusern und Mike Lam erkämpften sich den Titel. Der erste Gegner für Thun war Aarau, danach Aigle, im Halbfinale trafen sie auf Genf und schlussendlich im Finale gegen Bern. Der Jury Entscheid war in jedem einzelnen Battle einstimmig und Thun gewann somit immer 3:0.

pd/maz