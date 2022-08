Kurz vor Transferende – Thun holt sich jungen Verteidiger mit Super-League-Erfahrung Der FC Thun verpflichtet per sofort den 24-jährigen Jan Bamert. Der Innenverteidiger spielte zuletzt beim FC Sion und unterschreibt in Thun einen Vertrag über drei Jahre.

Jan Bamert, hier noch im Dress des FC Sion, wechselt per sofort ins Berner Oberland. Foto: Keystone

«Was wir nicht wollen, ist, einfach irgendjemanden zu engagieren. Der Spieler muss ganz klar ins Profil und zum FC Thun passen», sagte Thun-Trainer Mauro Lustrinelli Anfang August im Interview mit dieser Zeitung. Jan Bamert scheint dem Profil zu entsprechen. Der 24-Jährige wechselt kurz vor Transferende per sofort ins Oberland. Er wird mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet.

Der Innenverteidiger spielte vergangene Saison beim FC Sion und bestritt bisher 145 Super-League-Spiele. Er stammt aus dem GC-Nachwuchs. Beim Rekordmeister feierte er in der Saison 2015/16 als 18-Jähriger sein Super-League-Debüt, wie der FC Thun in seiner Mitteilung schreibt. In der darauffolgenden Saison avancierte der ehemalige U-21-Nationalspieler zum Stammspieler. Auf die Saison 2017/18 hin wechselte Bamert ins Wallis, wo er bis Ende der letzten Saison regelmässig in der Super League zum Einsatz kam. Im vergangenen Juli lief sein Vertrag bei Sion aus. Seither trainierte Bamert individuell und wechselt nun ablösefrei zum FC Thun.

Qualitäten im Spielaufbau

«Jan ist ein schneller und intelligenter Verteidiger, der viele Qualitäten im Spielaufbau besitzt. Damit passt er in unsere offensive Spielausrichtung», wird Lustrinelli zitiert. Und Sportchef Dominik Albrecht ergänzt: «Mit seinem Profil passt Jan sehr gut zu unserer Spielphilosophie. Trotz seines noch jungen Alters bringt er bereits viel Erfahrung mit.» Jan Bamert trainiert am Montag erstmals gemeinsam mit der ersten Mannschaft. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass er für das Spiel vom Freitag auswärts gegen Tabellenleader Wil bereits spielberechtigt ist.

pd/ngg

