Er traf schon in der Königsklasse – Thun holt sich Ex-Basel-Stürmer Dimitri Oberlin Der FC Thun rüstet kurz vor Transferende nochmal auf: Er leiht sich Dimitri Oberlin von Servette aus. Verteidiger Nikki Havenaar wechselt zu Ligakonkurrent Xamax.

Dimitri Oberlin, hier bei einem Einsatz für den FC Basel, wechselt ins Berner Oberland. Foto: Freshfocus

Der 24-jährige Stürmer Dimitri Oberlin wechselt per sofort und leihweise bis Sommer 2023 von Servette zum FC Thun. Dies teilt der Club am Mittwochabend, kurz vor Transferschluss um Mitternacht, mit. Oberlin absolvierte die Nachwuchsabteilungen in Lausanne und später beim FC Zürich. Trotz seines noch jungen Alters konnte er bereits Erfahrung auf höchster nationaler und internationaler Stufe sammeln.

Vier Tore in der Königsklasse

Nach seinen Einsätzen in Österreich für Red Bull Salzburg und SCR Altach wechselte der schweizerisch-kamerunische Doppelbürger auf die Saison 2017/18 zum FC Basel. «Über zwei Saisons kam er bei Basel regelmässig zum Einsatz, unter anderem in der Champions League, wo er insgesamt vier Tore erzielte», schreibt der FC Thun in seiner Mitteilung.

Oberlin wechselte danach leihweise zuerst nach Italien zum FC Empoli, dann nach Belgien zu Zulte Waregem. In der Saison 2020/21 folgte der Wechsel zu Bayern München, wo er in der zweiten Mannschaft in der dritten Bundesliga spielte. Im Sommer 2021 erfolgte der Wechsel zurück in die Schweiz zu Servette, wo Oberlin einen Vertrag bis 2024 besitzt und in der laufenden Saison zu fünf Pflichtspieleinsätzen kam.

«Dimitri ist ein Stürmer, der die Läufe in die Tiefe sucht und gerne Pressing spielt», wird Thun-Trainer Mauro Lustrinelli in der Mitteilung zitiert. Diesbezüglich gehöre er national zu den besten Spielern und passe entsprechend gut zur offensiven Spielphilosophie des FC Thun. Dimitri Oberlin sei noch leicht angeschlagen. Er werde aber spätestens in ein paar Tagen das Training mit der 1. Mannschaft aufnehmen.

Havenaar leihweise weg

Nikki Havenaar wechselt leihweise für ein Jahr von Thun zu Xamax. Zuletzt war der 27-jährige Verteidiger nicht mehr Teil der Startformation gewesen. Der Japaner spielte seit der Saison 2019/20 beim FC Thun. Thun-Sportchef Dominik Albrecht: «Gemeinsame Gespräche haben gezeigt, dass Nikki in unserer Spielphilosophie nicht die von ihm gewünschte Rolle erhält und deshalb einen Wechsel anstrebt.»

Havenaar hat in Thun noch einen laufenden Vertrag bis im Sommer 2023. Mit Zuzug Jan Bamert sowie Nicola Sutter, Captain Marco Bürki und dem jungen Eigengewächs Erik Wyssen befinden sich nun vier Innenverteidiger im Kader des FC Thun.

Nikki Havenaar (l.) wechselt leihweise zu Xamax. Foto: Patric Spahni

pd/ngg

