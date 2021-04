Thun hält Lausanne auf Distanz – Drei Verteidiger verwerten Schwizers Vorlagen In der Challenge League festigt der FC Thun Rang 2. Die Oberländer fügen Lausanne-Ouchy die erste Niederlage nach sieben Partien zu und gewinnen mit 3:2. Peter Berger

Nikki Havenaar steigt am höchsten und erzielt nach einem Eckball das 2:0 für Thun. Foto: Pascal Muller/Freshfocus

Am Ende kochten die Emotionen hoch. Thuns Trainer Carlos Bernegger stürmte nach einer rüden Attacke eines Lausanners aufs Feld, um seine Schützlinge zu beschützen. Der Coach sah dafür die Gelbe Karte. Sichtlich genervt ob der ersten Niederlage seit sieben Partien waren die Waadtländer schon zuvor mehrmals hart eingestiegen. So hatte Bamba nach einer Stunde Gelb-Rot gesehen. Der anschliessende Freistoss von Dominik Schwizer führte schliesslich zum vorentscheidenden 3:1 durch Nicola Sutter.

Zweimal waren die Thuner vor der Pause nach einem Eckball von Schwizer erfolgreich gewesen. Nach gut fünf Minuten profitierte Chris Kablan von einer ungenügenden Abwehr der Einheimischen und drosch den Ball unter die Latte. Nach 37 Minuten war dann der 2-Meter-Mann Nikki Havenaar mit dem Kopf zur Stelle. Für die beiden Verteidiger war es der zweite Saisontreffer. Beide hatten ihr erstes Tor ebenfalls im gleichen Spiel gefeiert, am 11. Dezember beim 3:1-Heimsieg über GC. «In solchen Partien sind die Standardsituationen entscheidend. Schön, hat es geklappt», meinte Havenaar. Der Verteidiger sprach von einem wichtigen Sieg, «den wir uns verdient haben, auch wenn wir in Überzahl zu hektisch agiert haben.»

Nicola Sutter erzielt das Tor zum 3:1 – die Lausanner Christopher Routis, Goalie Justin Hammel und Vincent Rüefli (v.l.) schauen zu. Foto: Pascal Muller/Freshfocus

Für Sutter bedeutete der Kopfball zum 3:1 sein erstes Tor in der laufenden Meisterschaft. «Ich freue mich für ihn», gönnte Havenaar seinem Abwehrpartner die Premiere. Letztmals hatte Sutter vor fast genau zwei Jahren getroffen (1:2 gegen Sion). Nach dem Erfolg im Waadtland, das 2:3 von Mbenza fiel erst in der Nachspielzeit, liegen die Thuner weiterhin vier Punkte hinter ­Leader GC (2:0 gegen Schaffhausen), konnten die drittplatzierten Lausanner aber nun schon um sechs Zähler distanzieren. Die Gäste verdienten sich den Sieg nicht bloss wegen ihrer gefährlichen Standardsituationen. Das Team von Bernegger präsentierte sich energisch und kompakt. Zudem durfte es auf das notwendige Wettkampfglück zählen. Goalie Andreas Hirzel konnte bereits nach 156 Sekunden einen Heber von SLO-Stürmer Mbenza mit den Fingerspitzen nur in extremis ablenken. Später sah der Torhüter, wie ein missglückter Rückpass von Captain Nicola Sutter knapp am Tor vorbeiging.

Glück hatte Hirzel, als er beim Versuch, sich zu befreien, Mbenza anschoss und der Prellball nicht im Gehäuse landete. Doch auf der anderen Seite hätten die Thuner durchaus noch mehr Tore erzielen können. Zweimal taten sie dies auch, jedoch aus Abseitsposition.

Am nächsten Freitag geht es für die Oberländer mit dem Heimspiel gegen Xamax weiter.

Assistgeber Dominik Schwizer (l.) und Torschütze Chris Kablan klatschen ab. Foto: Pascal Muller/Freshfocus

