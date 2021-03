Sieg gegen Kriens – Thun glückt der Befreiungsschlag Der FC Thun kann doch noch gewinnen. Die Oberländer bezwingen nach vier Niederlagen in Folge Kriens mit 1:0 und rücken in der Tabelle wieder auf. Peter Berger

Die Entscheidung: Thuns Gabriel Kyeremateng (l.) lenkt den Ball an Kriens-Goalie Pascal Brügger vorbei ins Tor. Foto: Peter Schneider, Keystone

Nachdem am Vortag die Spitzenteams GC und Schaffhausen verloren hatten, galt es für die Thuner die Situation auszunützen und mit drei Punkten wieder etwas aufzuschliessen. Mit dem Dreier rücken die Oberländer nun wieder bis auf einen Zähler an das zweitplatzierte Schaffhausen heran, Leader GC ist noch fünf Punkte entfernt. «Ich bin glücklich für die Jungs», resümierte Carlos Bernegger nach dem 1:0 gegen Kriens.

Der Erfolg kommt einem Befreiungsschlag gleich. Nach vier Niederlagen in Folge war das Selbstvertrauen sichtlich angekratzt. Der Spielfluss fehlte bei den Thunern fast gänzlich, Torchancen ebenso. Auch die verlockende Ausgangslage lähmte die Einheimischen eher als dass sie beflügelte. Dazu kam der frühe Ausfall von Dominik Schwizer. Der Flügel und SCK-Verteidiger Marjan Urtic prallten früh mit den Köpfen zusammen (11.). Zehn Minuten später musste der Thuner definitiv mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ausgewechselt werden. Dennis Salanovic ersetzte ihn, blieb in der Pause aber wegen seiner «alten» Oberschenkelverletzung gleich in der Kabine. «Verletzte, Gesperrte, alles kommt zusammen», meinte Bernegger, der erstmals seit Oktober Sven Joss in die Startelf beorderte und während der Partie die Nachwuchsspieler Daniel Dos Santos und Joel Fuhrer einsetzte. «Ich mag mich nicht erinnern, wann ich letztmals in einer Partie dreimal das System umstellen musste», so der Coach.

Eine zähe Angelegenheit

Die Verunsicherung nach den Niederlagen, die fehlenden Automatismen und die Aufsässigkeit der Krienser setzte den Thuner arg zu. Entsprechend erarbeiteten sich die Innerschweizer in dieser äusserst kampfbetonten und spielerisch bescheidenden Begegnung die besseren Möglichkeiten. Besonders Oran Djorkaeff hatte den Führungstreffer auf dem Fuss, fand seinen Bezwinger aber zweimal im glänzend reagierenden FCT-Keeper Andreas Hirzel. Besser machte es auf der Gegenseite Gabriel Kyeremateng. Der Stürmer kam in der 74. Minute für Saleh Chihadeh und erzielte mit seiner ersten Ballberührung gleich den Siegestreffer. Kyeremateng lenkte eine Hereingabe von Nias Hefti gekonnt ab. «Nach vier Niederlagen wollten wir unbedingt ein positives Ergebnis. Es ist schön, dass ich dem Team helfen konnte», meinte der Torschütze. Für den Deutschen war es das vierte Saisontor.