Polizei sucht Zeugen – Thun: Fussgänger bei Kollision verletzt Ein Fussgänger wurde auf Höhe Thunerhof von einem Auto angefahren und musste ins Spital gebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstagnachmittag ist in Thun ein Fussgänger von einem Auto erfasst worden. Die Meldung zu einem Unfall ging bei der Kantonspolizei Bern am Dienstag kurz nach 15 Uhr ein, wie diese mitteilt. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein Auto von Thun her kommend auf der Hofstettenstrasse in Richtung Oberhofen unterwegs, als es im Bereich eines Fussgängerstreifens auf Höhe Thunerhof aus noch zu klärenden Gründen zu einem Unfall mit einem Fussgänger kam.

Der 91-jährige Fussgänger wurde dabei verletzt und musste nach der Erstversorgung vor Ort mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Der 55-jährige Autolenker wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Für die Dauer der Unfallarbeiten musste der Verkehr auf der Hofstettenstrasse für eineinhalb Stunden wechselseitig geführt werden. Es kam dadurch zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Die Kantonspolizei Bern sucht zur Klärung des genauen Unfallhergangs Zeugen. Personen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 33 227 61 11 zu melden.

pkb/ngg