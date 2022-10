Oberlin mit Traumtor – Thun führt 2:0 – und muss am Ende um den einen Punkt zittern Zum neunten Mal in Folge verlieren die Berner Oberländer nicht. Beim 2:2 in Aarau benötigen sie aber viel Glück. Adrian Horn

Auf Augenhöhe: Auch die zweite Begegnung zwischen Thun und Aarau endet 2:2. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Es ist eine jener Aktionen, für die man ins Stadion geht. Miguel Castroman passt auf Dimitri Oberlin, und was der nun vollbringt, ist ein kleines Meisterwerk. Olivier Jäckle, seinen Gegenspieler, lässt er einfach stehen, und im Anschluss hebt er den Ball gefühlvoll mit dem rechten Aussenrist ins lange Eck.

Wer die Champions-League-Partien des FC Basel damals verfolgte, 2017/2018, fühlt sich gerade an ebendiese Zeit erinnert, als Oberlin auf grosser Bühne auf ähnliche Weise glänzte und immer wieder seine Schnelligkeit ausspielte.

Nun trifft der 25-Jährige nicht in der Königsklasse, sondern im Brügglifeld, aber dass ihn das Tor nach schwieriger Zeit beflügelt, ist offensichtlich. Zu zwei weiteren Chancen gelangt der Stürmer im Anschluss.

Dimitri Oberlin (vorne) ist vorübergehend nicht zu stoppen. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Es ist inzwischen ein richtig packendes Duell, das sich der FC Thun und der FC Aarau da liefern. Nach eher öden 30 Minuten hat das Geschehen merklich Fahrt aufgenommen, und zu Beginn der zweiten Hälfte erhöhen die Berner Oberländer auf 2:0. Castroman, Assistgeber beim ersten Tor, trifft mit sattem Schuss nach toller Vorarbeit Leonardo Bertones.

Auf einmal klappt nichts mehr

In der Folge aber gelingt den zuvor überlegenen Gästen vor rund 3800 Zuschauern nicht mehr viel. Erst verstehen sie es nicht, einen Ball zu klären, und müssen den Anschlusstreffer durch Varol Tasar hinnehmen. Danach begeht der eingewechselte Alexandre Jankewitz im eigenen Strafraum ein besonders unnötiges Foulspiel, was Valon Fazliu ermöglicht, per Elfmeter auszugleichen.

Die Aargauer sind dem 3:2 nun deutlich näher, wiederholt pariert Andreas Hirzel. Das Team von Mauro Lustrinelli: Es hat irgendwie aufgehört, Fussball zu spielen.

Seit dem 29. Juli unbesiegt

Bei der Punkteteilung bleibts, und das ist insofern bemerkenswert, als damit beide Mannschaften ihre Serie verlängern. Ihre letzte Niederlage kassierten die nun seit neun (!) Pflichtspielen ungeschlagenen Berner Oberländer am 29. Juli, genauso wie die Aarauer. Und das Kräftemessen zweier Aufstiegsanwärter endet damit wie beim ersten Aufeinandertreffen 2:2.

Obwohl sie 2:0 führten, fühlt sich das Remis für die Thuner ganz gut an – unterlegen, wie sie in den letzten 30 Minuten waren. «Am Ende haben wir gelitten. Aber der Punkt ist Gold wert», sagt Coach Lustrinelli, der von einer alles in allem guten Leistung spricht und sich angetan davon zeigt, wie sein Team lange auftrat.

Rang fünf belegen die Thuner nun; den Sprung an die erweiterte Tabellenspitze haben sie zu Beginn des zweiten Saisonviertels verpasst. Ihren nächsten Auftritt haben sie am Freitag zu Hause gegen Stade Lausanne.

Adrian Horn ist seit 2007 für Tamedia tätig. Er fungiert als Koordinator und Redaktor des Sport-Extra und arbeitet extern als Lektor. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.