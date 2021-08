Grossanlass in der Region – Thun fiebert der Ironman-Premiere entgegen Am 5. September ist Thun erstmals Austragungsort des Langdistanz-Triathlons Ironman Switzerland. Am Start sind gegen 1400 nationale und internationale Athleten. Die Kyburgstadt löst damit Zürich ab. Stefan Kammermann

Freuen sich auf den ersten Ironman in Thun (v.l.): Nico Aeschimann (Co-Geschäftsleiter Ironman Switzerland AG), Rennleiterin Simona Spichtig, Lokalmatador Samuel Hürzeler, Triathlon-Legende Natascha Badmann, Stadtpräsident Raphael Lanz, Gemeinderat Roman Gimmel. Foto: Christoph Gerber

Sie brauchten einige Ausdauer, die Organisatoren des ersten Ironman Switzerland in Thun. Eigentlich sollte der Langdistanz-Triathlon nach dem Umzug von Zürich in die Kyburgstadt bereits im Juli 2020 ein erstes Mal in der Region über die Bühne gehen. Corona-bedingt konnte der Anlass mit internationaler Ausstrahlung im vergangenen Jahr bekanntlich nicht durchgeführt werden.

«Das passt zu uns», findet Thuns Stadtpräsident Raphael Lanz. Foto: Christoph Gerber

Mit etwas mehr als einem Jahr Verspätung werden sich am 5. September nun doch nationale und internationale Sportlerinnen und Sportler der Herausforderung stellen. «Ich freue mich sehr, dass es nun endlich möglich ist», sagte am Mittwochnachmittag der Thuner Stadtpräsident Raphael Lanz (SVP) an einer Medienkonferenz. Und weiter: «Das passt zu uns, das passt zu unserer einzigartigen Landschaft, und das passt zu unserer Strategie, Thun als Stadt am Wasser zu positionieren.»