Zehn Filme auf dem Expo-Areal – Thun erhält doch noch ein Frischluft-Kino Es ist eine einmalige Sache: Auf dem Expo-Areal werden ab dem 29. Juli zehn Filme in Freiluft-Atmosphäre gezeigt. Platz gibt es für bis zu 380 Leute. Michael Gurtner

Die neue Halle auf dem Expo-Gelände in Thun: Hier findet das Freiluft-Kino statt. Foto: Patric Spahni

Kein Aarekino. Kein Film-Open-Air Hartlisberg. Kein Kino am Blausee. Die Corona-Pandemie macht es den Liebhaberinnen und Liebhabern von Filmgenuss mit direkter Frischluftzufuhr in diesem Sommer in der Region wahrlich nicht leicht. Ein neues Angebot an ungewöhnlicher Stätte schafft nun aber Abhilfe: Vom 29. Juli bis am 5. August findet auf dem Thuner Expo-Areal ein Freiluftkino statt. Und zwar in der neuen Messehalle, wie Martin Dummermuth Eggermann erklärt.