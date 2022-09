Zaghafter Auftritt beim 2:1-Sieg – Thun erfüllt gegen Xamax die Pflicht Viele Ballverluste, zaghaftes Auftreten: Es ist keine Glanzleistung der Thuner beim 2:1-Heimsieg gegen Xamax. 13 Punkte sind nach neun Partien auf dem Thuner Konto. Nathalie Günter

Ein enges Ding: Thuns Alexandre Jankewitz (r.) im Zweikampf mit Raphaël Nuzzolo. Foto: Patric Spahni

Es ist eine triste erste Halbzeit vor den Augen von 3717 Zuschauerinnen und Zuschauern: Von den Emotionen des Cupspiels (Thun gewann 2:1) vor zwei Wochen ist nichts zu spüren. Thun scheint die Nationalmannschaftspause nicht bekommen zu sein. Oder ist es die Favoritenrolle, die den Oberländern nicht behagt? Mit Xamax ist das Tabellenschlusslicht zu Gast. Die Mannschaft von Mauro Lustrinelli agiert fahrig, ein Fehlpass hier, ein Ballverlust da, viel gefährliches Spiel im eigenen Sechzehner. Das Pressing, sonst eine Stärke der Thuner, praktizieren vor allem die Gäste aus Neuenburg. Das Einzige, was für die Gastgeber öfters klappt, ist das schnelle Umschaltspiel.

Erste Chance, erstes Tor

Lustrinelli lässt Dimitri Oberlin und Roland Ndongo im Sturm auflaufen, seine zwei schnellsten Stürmer. Der bisher erfolgreichste Torschütze Gabriel Kyeremateng (5 Tore) bleibt vorerst auf der Bank. Oberlin und Ndongo sollen Ex-Thuner Nikki Havenaar und Xamax-Captain Liridon Berisha um die Ohren laufen. Das klappt nach gut einer halben Stunde vorzüglich: Miguel Castroman schickt Leonardo Bertone in die Tiefe, der die Xamax-Abwehr herrlich unterläuft. Ndongo muss vor Goalie Theo Guivarch nur noch einschieben. Erste Thuner Chance, erstes Tor!

Wieder wirblig unterwegs: Roland Ndongo (l.) wird von Raphaël Nuzzolo zu Boden gerissen. Foto: Patric Spahni

Doch die Antwort von Xamax lässt nicht lange auf sich warten. Sieben Minuten später vertändeln Thun-Captain Marco Bürki und Nicolas Sutter an der Seitenlinie den Ball. Sutter, in seinem 200. Pflichtspiel für Thun, fehlt in der Folge in der Innenverteidigung. Brahima Ouattara legt ab auf Soumaila Bakayoko, der kann sich die Ecke aussuchen. An der Seitenlinie jubelt nicht Jeff Saibene, sondern Assistenztrainer Hugo Cabouret. Saibene sitzt die erste seiner vier Spielsperren ab, die er im Nachgang zum Cupspiel gegen Thun wegen Betreten des Spielfelds und unsportlichen Verhaltens erhalten hatte.

Oberlin wieder unauffällig

Der Dreifachwechsel bei Thun ist schon angezeigt, als plötzlich Alexandre Jankewitz allein vor dem Xamax-Tor auftaucht. Der U-21-Internationale vergibt zweimal. Der Ball kommt zu Nicholas Lüchinger, der ins von Guivarch verlassene Tor trifft. Es ist der erste Saisontreffer für die St.-Gallen-Leihgabe. Danach kommt unter anderem Kyeremateng für Oberlin. Letzterer konnte seine Stärken erneut nicht auf den Platz bringen, zu eng deckten ihn die Neuenburger.

Kurz vor dem 2:1 hat Thun Glück: Goalie Andreas Hirzel muss aus dem Tor stürmen und wehrt gegen Danilo Del Toro mirakulös ab. In der 82. Spielminute scheitert Xamax’ Veloso mit einem Distanzschuss, der nur knapp über die Latte geht. Gleich danach wechselt Lustrinelli Verteidiger Nias Hefti für Offensivmann Castroman ein, der Thun-Trainer will den Sieg festhalten. Hefti hat kurz danach sogar noch eine Torchance. Es bleibt aber beim 2:1.

Damit holen sich die Thuner die budgetierten drei Punkte. Nach dem ersten Meisterschaftsviertel haben die Oberländer aus neun Partien 13 Punkte geholt, dies mit vier Unentschieden und drei Siegen. Seit acht Pflichtspielen sind sie nun ungeschlagen, die Kurve zeigt klar nach oben.

Er wurde gut bewacht: Dimitri Oberlin (unten) wird vom Ex-Thuner Nikki Havenaar übersprungen. Foto: Patric Spahni

