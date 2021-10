Neues aus der Kyburgstadt – Thun erarbeitet ein Förderprogramm Energieeffizienz Basierend auf einem parlamentarischen Vorstoss erarbeitet die Stadt ein Förderprogramm Energieeffizienz. Sie holt dazu nun Meinungen ein.

Die Stadt Thun in der Dämmerung aus der Vogelperspektive. Foto: Christoph Gerber

Der Thuner Gemeinderat hat sich das Label Energiestadt Gold zum Ziel gesetzt, will bis 2050 klimaneutral sein und betreibt zur Zielerreichung eine aktive Klima- und Energiepolitik. Das schreibt die Stadt in einer aktuellen Mitteilung vom Montag. Mit der Annahme der Motion M 3/2019 betreffend einen Förderfonds Energie sei die Exekutive beauftragt worden, ein Reglement für die Einführung eines Förderprogramms Energie in Thun auszuarbeiten.

«Thun will unter anderem Massnahmen in den Bereichen Gebäudesanierung, Energieberatung, Heizungsersatz oder Fotovoltaikanlagen fördern.» Aus der Medienmitteilung

«Mit dem Förderprogramm kann die Energiestadt Thun einen wichtigen Beitrag leisten, um die städtischen Klimaziele zu erreichen, indem ein Anreizsystem für die Bevölkerung und die Wirtschaft geschaffen wird», ist in der Meldung zu lesen.

Effizienz und Innovationen fördern

Als Grundlage des Förderprogramms erarbeitet die Stadt das Reglement Spezialfinanzierung Energieeffizienz und eine entsprechende Verordnung. Darin werden die Finanzierung und die Grundsätze der Förderungen geregelt. «Die Stadt Thun will im Rahmen des Programms unter anderem Massnahmen in den Bereichen Gebäudesanierung, Energieberatung, Heizungsersatz oder Fotovoltaikanlagen fördern.» Wie es weiter heisst, sollen ausserdem auch «grössere Beiträge für innovative Leuchtturmprojekte» gesprochen werden können. Analog den Förderprogrammen anderer Gemeinden soll auch jenes der Stadt Thun durch eine Stromabgabe gespeist werden.

Im Rahmen einer öffentlichen Konsultation will die Stadt Thun die Meinung der politischen Parteien, der Wirtschaft und weiterer Interessengruppen abholen. Die Konsultation findet über die städtische E-Mitwirkungsplattform Dialog.thun.ch von Montag, 25. Oktober, bis Mittwoch, 3. Dezember, statt. Der Gemeinderat werde die Eingaben würdigen und eine Gesamtbeurteilung vornehmen. Anschliessend soll das Reglement dem Stadtrat zur Genehmigung vorgelegt werden, heisst es vonseiten der Stadt.

