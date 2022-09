Ungefährdeter 2:0-Heimsieg – Thun entzaubert den Leader Das ist eine Ansage: Der FC Thun hat gegen Leader Lausanne alles im Griff und gewinnt das Heimspiel 2:0. Roland Ndongo und Miguel Castroman treffen für die Oberländer. Nathalie Günter

Da jubeln sie zum ersten Mal: Roland Ndongo (r.) feiert sein 1:0. Foto: Freshfocus

Es ist ein herrliches Tor, mit dem sich die Thuner für eine sehr starke erste Hälfte belohnen: Nach einer guten halben Stunde lanciert Sutter mit einem langen Ball Zuzug Jankewitz, der legt mit der Hacke zurück auf Kyeremateng. Der Thuner Topscorer sieht den freistehenden Roland Ndongo mitten im Sechzehner. Der erzielt durch die Beine von Lausanne-Torhüter Castella sein zweites Saisontor. Es ist erst der fünfte Ball, der in dieser Saison im Lausanner Tor landet.

Die Führung ist absolut verdient. Bereits in den ersten Minuten gehen zwei Torchancen auf das Konto des Heimteams, die aber Castella zu vereiteln weiss. Ein Lob ins linke Eck von Castroman fischt er gerade noch raus. Der Aufsetzer von Nicola Sutter erwischt der Lausanner Goalie auch noch. Beim Tor in der 34. Minute hat er aber keine Chance.

Genervte Waadtländer

Extrem aufsässig sind die Thuner an diesem Freitagabend in der Stockhorn-Arena, sie nehmen das Spieldiktat sofort in ihre Hände. Sie pressen, sie stören, sie grätschen, zwingen Lausanne zu Fehler. Und das nervt den Super-League-Absteiger so richtig. Topscorer Brighton Labeau (5 Saisontore) verwirft öfters die Hände, Thuns Zuzug Jan Bamert hat ihn fest im Griff.

In der 38. Minute bleibt Marco Bürki im Lausanner Sechzehner liegen. Nassim Zoukit sieht dafür nur die gelbe Karte. Die TV-Bilder werden später zeigen, leistet sich Zoukit eine Tätlichkeit und kann sich glücklich schätzen, noch auf dem Platz zu stehen. Zwei Minuten später wieder ein grobes Foul der Lausanner: Archie Brown kommt zu spät und trifft Gabriel Barès am Fuss und sieht dafür gelb. Barès bleibt kurz liegen, kann danach aber weiterspielen.

Sehr präsent, sehr ballsicher: Thuns Gabriel Barès (r.). Er stoppt hier Lausannes Topscorer Brigthon Labeau, der nicht in die Partie findet. Foto: Freshfocus

Überhaupt ist der U-21-Internationale einer der Aktivsten im starken Kollektiv der Rot-Weissen. Er spielt an diesem Abend vor der Viererabwehr und macht damit im Mittelfeld seinem Nationalmannschaftskollege Jankewitz Platz. Barès blüht auf der Sechserposition auf, ist immer anspielbar, ballsicher – Dreh- und Angelpunkt in den hinteren Thuner Reihen.

Auch Jan Bamert fügt sich in der Innverteidigung gut ein, Bürki rückt nach aussen. Der Ex-Sittener Bamert zeigt die versprochenen Qualitäten im Spiel nach vorne, er ist Ausgangspunkt einiger Thuner Konter.

Kein Tief im Thuner Spiel

In den zweiten 45 Minuten zeigt sich eine der Stärken der Thuner in der noch jungen Saison: Ob Rückstand oder Führung, Mauro Lustrinellis Mannen zeigen Reife, spielen konsequent ihr System weiter. In der 54. Minuten knallt Captain Bürki den Ball an die Latte. Miguel Castroman schaltet am schnellsten und staubt ab zum 2:0. Die 3337 Zuschauerinnen und Zuschauer stimmen an diesem Abend zum zweiten Mal das «Vogellisi» an.

Castroman reagiert in der 54. Spielminute am schnellsten: Er verwertet den Abpraller zum 2:0. Foto: Freshfocus

Und dann steht auch Goalie Hirzel bereit: Lausannes Coyle zieht in der 57. Minute aus engem Winkel ab, kein Problem für Thuns Torhüter. Brenzlig wirds in der 61. Minute, Innenverteidiger Berkay Dabanli trifft aus kurzer Distanz nur den Thuner Pfosten.

Kampfansage bestätigt

Danach kehrt wieder etwas Ruhe ein in die Partie. Was kann Lausanne dem starken Thuner Auftritt noch entgegen setzen? Nicht allzu viel. Trainer Ludovic Magnin versucht es mit einem Doppelwechsel und bringt Okuka und Turkes für Husic und den für einmal blassen Labeau. In der 81. Spielminute fischt Hirzel den direkt aufs Tor gezogenen Eckball von Lausanne-Captain Custodio raus.

Es stimmt im Thuner Spiel an diesem Abend auf allen Positionen. Was sich mit den Transfers der letzten Tage angekündigt hat, setzen die Thuner auf dem Feld um. Und der namhafteste Zuzug, Stürmer Dominik Oberlin, hat noch nicht mal eingegriffen. So sind die Oberländer klarer Aufstiegsaspirant. Statt zehn Punkte Differenz rücken die Thuner bis auf vier Punkte an Lausanne heran.

Er schliesst eine herrliche Ballstafette zum 1:0 ab: Roland Ndongo. Foto: Freshfocus

Nathalie Günter ist Tagesleiterin und Redaktorin. Sie betreut die Themen Oberhasli, Greenfield Festival und FC Thun (für Sport-Extra). Weiter kümmert sie sich um Online-Produktionen, Serien oder Newsletter und tickert live – ob beim Thema Politik oder Sport. Mehr Infos @nathalieguenter

Fehler gefunden?Jetzt melden.