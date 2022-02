3:4 gegen Lugano – Thun beweist viel Moral –begeht aber einen Fehler zu viel Das Cup-Abenteuer ist für den FC Thun zu Ende. Die Oberländer machen zwar gegen die oberklassigen Tessiner einen 0:2-Rückstand wett, verlieren aber letztlich 3:4. Peter Berger

Am Ende jubeln die Tessiner, den Thunern bleibt nur der Frust. Foto: Marcel Bieri/Keystone

Aufgeben, nein, das kommt in diesem Cup-Fight für den FC Thun nicht infrage. Die Oberländer werfen in der Schlussphase alles nach vorne. Und prompt kommen sie nochmals zu Chancen. Miguel Castroman sieht seinen Abschluss von Sebastian Osigwe pariert. Luganos Schlussmann ist in der 93. Minute auch bei Nikki Havenaars Versuch zur Stelle. Und schliesslich steht bei Nicola Sutters letztem Versuch der Tessiner Sandi Lovric im Weg. «Hätte die Partie fünf Minuten länger gedauert, wäre uns der Ausgleich wohl noch gelungen», mutmasst Thuns Verteidiger Pius Dorn nach dem Abpfiff.

Dass die Gastgeber indes erneut einem Rückstand nachrennen mussten, war unnötig. Schon nach einem Doppelschlag innerhalb weniger als zwei Minuten waren sie 0:2 zurückgelegen. Erst 13 Minuten waren da gespielt. «Wir starteten mit zu viel Respekt, wir hätten nicht derart passiv beginnen dürfen», hadert Dominik Schwizer mit dem missglückten Start.

Zu einfache Gegentore

Beim ersten Gegentreffer agierten die Thuner zu unentschlossen. «Dem Tor ging jedoch ein Fehlentscheid voraus», sagt Dorn, «der Einwurf hätte zu unseren Gunsten sein müssen.» Vor dem zweiten Nackenschlag war Marco Bürki der Ball weggesprungen. Schwizer nahm seinen Captain in dieser Situation jedoch in Schutz: «Der Platz war in diesem Sektor gefroren.» Doch als Ausrede wollten die Protagonisten das alles nicht verstanden wissen. Vielmehr waren sie sich einig: «Die Gegentreffer fielen zu einfach.»

Fehlende Spielpraxis

Das traf auch auf die Nummern 3 und 4 zu. Ein aufgehobenes Offside und danach ein unnötiger Fehlpass waren die vermeidbaren Ursachen. «In diesen Phasen hat man gemerkt, dass uns Spielpraxis und -rhythmus fehlen, dass wir nach der Corona-Pause erst eine Partie absolviert haben», sagt Carlos Bernegger.

Lugano hat den Halbfinaleinzug jedoch nicht gestohlen. Das anerkannte auch Thuns Trainer. Er verwies auf die individuellen Qualitäten der Tessiner: «Mattia Bottani und Sandi Lovric haben nicht zum ersten Mal gezeigt, dass sie für den Unterschied sorgen können.»

Viel Kampfgeist

Dennoch war von einem Klassenunterschied zwischen dem Vertreter aus der Super und jenem der Challenge League nichts festzustellen. Die unterklassigen Oberländer imponierten mit ihrer Kampfkraft. Sutter sorgte mit einem wuchtigen Kopfball schon nach einer halben Stunde für den Anschlusstreffer. Dorn hämmerte den Ball kurz nach der Pause zum 2:2 unter die Latte. Längst hatte sich ein umkämpftes Cupspiel entwickelt, bevor die Thuner die vermeidbaren zwei weiteren Treffer kassierten (72./80.). Aber auch danach bewiesen sie Moral. Alexander Gerndt verwertete in der 84. Minute gegen seinen vorherigen Verein einen Penalty und brachte die Hoffnungen zurück.

Die Thuner belohnten sich zwischenzeitlich für ihre Moral: Pius Dorn (r.) erzielt das 2:2. Foto: Claudio De Capitani/Freshfocus

Dass es beim 3:4 blieb, «schmerze enorm», sagt Bürki. «Doch wir haben gezeigt, dass wir uns nicht verstecken müssen.» Und Schwizer bilanziert: «Die Mentalität hat definitiv gestimmt, aber vier Gegentore sind halt zu viel.» Bernegger widerspricht dieser Aussage nicht und hält fest: «Der Fussball lebt von Fehlern, wir haben einen zu viel begangen.»

Zeit, dem Aus nachzutrauern, haben die Oberländer nicht. Bereits am Sonntag geht es für sie in der Meisterschaft mit dem Auswärtsspiel gegen Aarau weiter. Wollen sie den Kontakt zu den zweitplatzierten Aargauern halten, müssen die Thuner punkten. Denn nach dem geplatzten Cuptraum soll wenigstens derjenige vom Aufstieg weitergehen.

