Corona-Task-Force eingesetzt – Thun bereitet den Ernstfall vor Die Stadt Thun hat diese Woche eine Coronavirus-Task-Force eingesetzt. Sie trifft Vorkehrungen, um allfällige Massnahmen einzuleiten. Marco Zysset

Das Thuner Rathaus. Foto: Patric Spahni

Der Thuner Gemeinderat hat diese Woche eine Task Force zum Coronavirus eingesetzt, in der alle Direktionen der Stadtverwaltung vertreten sind. Die Arbeitsgruppe wird geleitet von Reto Keller in seiner Funktion alsAbteilungsleiter Sicherheit und steht im Austausch mit anderen Behörden. «Sie hat Vorbereitungen getroffen und beobachtet die Situation laufend, um zu gegebener Zeit entsprechende Massnahmen einzuleiten», heisst es in einer Mitteilung der Stadt.