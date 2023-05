Niederlage gegen Leader Yverdon – Thun belohnt sich wieder nicht – jetzt wird es richtig eng Leader Yverdon trifft spät per Penalty zum glücklichen 1:0-Sieg gegen Thun. Den Gästen selbst wird ein Strafstoss verwehrt. Der Barrageplatz ist aber immer noch in Reichweite. Nathalie Günter

Captain Marco Bürki tröstet Erik Wyssen, der gerade den matchentscheidenden Penalty verursacht hat. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Die Punkteteilung liegt schon längst in der Luft, als Yverdon in der 90. Minute einen Angriff lanciert. Im Strafraum holt Thuns Erik Wyssen Silva von den Beinen. Ali Kabacalman lässt sich nicht lumpen und trifft vom Elfmeterpunkt. Torhüter Mateo Matic – beim Cup-Coup gegen Luzern noch Thuns Penaltykiller – bleibt ohne Chance. Vier Minuten später hämmert Leonardo Bertone mit der letzten Ballberührung des Spiels die Kugel deutlich übers Yverdon-Tor. Es bleibt beim glücklichen 1:0-Sieg für das Team von Marco Schällibaum.

Sekunden später ist der Rasen im Stade Municipal voll mit heimischen Fans, fehlt dem Leader aus der Westschweiz doch nur noch ein Punkt aus den letzten drei Spielen, um den Aufstieg klar zu machen. Und die Thuner? Präsident Andres Gerber und Sportchef Dominik Albrecht schreiten ernsten Blickes über den Rasen, die Spieler suchen sich einen Weg durch die vielen Leute in Richtung Garderobe. Wars das mit den Aufstiegsambitionen der Berner Oberländer?

Das einzige Tor der Partie fällt vom Elfmeterpunkt: Yverdons Ali Kabacalman (Nr. 10) versetzt Thun-Goalie Mateo Matic und trifft zum 1:0. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Start nicht verschlafen

Von vorne: Mauro Lustrinellis Akteuren gelingt ein deutlich besserer Einstieg in die Partie als zuletzt gegen Vaduz oder Aarau, als die Thuner nach knapp 20 Minuten 0:2 zurücklagen und sich vorwerfen lassen mussten, den Start verschlafen zu haben. Nein, am Samstag zeigen die Thuner in den ersten Minuten ein anderes, ein besseres Gesicht. Die Oberländer tun klar mehr fürs Spiel, kommen direkt zu einer Chance. In der fünften Spielminute prüft einer der Aufsteiger im Thuner Team, Nachwuchsmann Valmir Matoshi, mit einem direkten Schuss in die nähere linke Ecke Yverdon-Goalie Kevin Martin.

Die Thuner sind lange das bessere Team. Einerseits, weil sie hinten konsequent und solidarisch verteidigen. Andererseits, weil das Pressing gewohnt gut funktioniert. Was über die Serie mit neun Spielen ohne Niederlage so viel besser geklappt hat, lassen die Oberländer aber auch beim Leader vermissen: Das scheinbar mühelose Zusammenspiel im Strafraum des Gegners. Letzte Pässe wie auch die Abschlüsse geraten viel zu ungenau, das Sturmduo Oberlin/Kyeremateng agiert glücklos.

Yverdons besten Skorer Brian Beyer (M.) haben die Thuner, hier Alexandre Jankewitz (r.) gut im Griff. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

In der 22. Minute wird es unnötig gefährlich: Thuns Abwehrchef Nicola Sutter klärt nach einer Flanke von Yverdon-Captain William Le Pogam ungenügend. Der Ball kommt im Sechzehner zu Brian Beyer, dem Mann mit den meisten Skorerpunkten beim Leader. Der Franzose zieht ab, Matic hält stark. Der immer leidenschaftlich auftretende Beyer hüpft vor Ärger, diese grossartige Chance nicht genutzt zu haben, auf und ab. Der bullige 26-Jährige, der von der 10. (!) französischen Liga via Bassecourt (1. Liga) und Promotion-League-Club Biel zu Yverdon kam, ist zu einem Gesicht des überraschenden Erfolgs der Westschweizer geworden.

Penaltypfiff bleibt aus

Auch die Thuner haben guten Grund, sich zu enervieren: Nach einem ansprechenden Auftritt nach dem Seitenwechsel bleibt den Gästen ein Penalty verwehrt. Die Wiederholung zeigt: Anthony Sauthier springt der Ball im eigenen Strafraum an die Hand. Der Fehlentscheid bremst die Thuner nicht, er beflügelt sie. Es folgen sehr dominante zehn Minuten, die aber nicht in einem Treffer münden.

Yverdon seinerseits spielt mit der Geduld und Gelassenheit des Leaders. Ihre einzige Grosschance mögen sie eine Viertelstunde vor Schluss kreieren, bezeichnenderweise mittels Standard. Beyer verlängert den Eckball von Silva per Kopf auf den zweiten Pfosten, wo Kone nur noch einnicken müsste. Sein Kopfball geht aber am Thuner Tor vorbei. Und so bleibt es vermeintlich bei der gerechten Punkteteilung, bis zum Strafstoss kurz vor Schluss.

Omer Dzonlagic sitzt geschlagen am Boden, Thun-Präsident Andres Gerber (r.) tröstet ihn. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Fünf Punkte Rückstand

Wars das jetzt also mit den Aufstiegsambitionen? Ein Ja als Antwort wäre schon nur rein rechnerisch falsch. Drei Runden sind in der so ausgeglichenen Challenge League noch zu spielen, innerhalb der sechs Teams in der vorderen Tabellenhälfte kommt es noch zu sechs Direktbegegnungen. Mit Lausanne-Sport, Bellinzona und Schaffhausen spielen die Thuner gegen Teams, die ihnen diese Saison lagen. Der Rückstand auf das taumelnde Wil auf dem Barrageplatz beträgt fünf Punkte. Theoretisch ist also immer noch (fast) alles möglich. Praktisch müssen die Thuner umgehend zu ihrer Stärke zurückfinden und die Dominanz auf dem Platz in Tore ummünzen.

