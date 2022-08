Unentschieden gegen Leader Wil – Thun belohnt sich nicht Wieder dominiert Thun über weite Strecken die Partie, wieder münzen die Oberländer ihre Leistung nicht in Punkte um. Gegen Tabellenleader Wil resultiert ein 1:1. Nathalie Günter

Es ist ein Sinnbild für das Spiel des FC Thun an diesem Freitagabend in Wil. Thuns Miguel Cas­troman spielt in der 35. Minute den Ball mal wieder genial in den Strafraum. Doch das runde Leder findet seine Mitspieler nicht. Häufig werden die Laufwege nicht zu Ende gebracht, der letzte Zug aufs Tor fehlt. Es erinnert an die Partien zu Beginn der Saison, bevor zuletzt gegen Vaduz und im Cup gegen Bulle Siege für die Thuner resultierten und die Trendwende einläuten sollten.

Er trifft als einziger für Thun: Hiran Ahmed. Archivfoto: Patric Spahni

Beste Werbung? Nicht ganz

Am Abend zuvor hatte ebendieser FC Vaduz noch beste Werbung für die Challenge League gemacht. Die Liechtensteiner kegelten Österreichs Topclub Rapid Wien sensationell aus der Conference League. Die Partie gestern Abend vor 1180 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Lidl-Arena kann da nicht mithalten. Von offenem Schlagabtausch ist nicht viel zu sehen.

Im Duell Tabellenachter gegen Leader verteidigt Wil von Anfang an sehr eng. Der FC Thun dominiert die ersten 45 Minuten, steht hoch, setzt das Pressing um, hat 65 Prozent Ballbesitz. Doch damit kann sich kein Team Tore kaufen. Und so ist es der FC Wil, der quasi mit der ersten echten Torchance das 1:0 erzielt. In der 37. Minute ist es Josias Lukembila, der völlig frei zum Weitschuss aus 20 Metern kommt. Thun-Verteidiger Nicolas Sutter steht viel zu weit weg und wird zum Zuschauer degradiert. Ziswiler-Ersatz Andreas Hirzel im Tor der Oberländer überzeugt in dieser Szene auch nicht.

Kyeremateng sticht heraus

Dabei hatte die Partie für die Thuner vielversprechend begonnen: Bereits in der 6. Spielminute ist der sehr präsente Gabriel Kyeremateng plötzlich allein im Strafraum am Ball. Wil-Verteidiger Wallner hatte ihn aus den Augen verloren. Kyeremateng zieht aus 16 Metern direkt ab, Goalie Keller muss sich arg strecken. Der Deutsche wird in der zweiten Halbzeit – nach einem Foul durch Beka schmerzt das Knie – nicht mehr auflaufen, Dzonlagic ersetzt ihn. Etwas später muss auch Ndongo raus, Hiran Ahmed kommt.

Es fehlt im Angriff über weite Strecke die Präzision, das kreative Element. «Mit Leidenschaft und Freude» soll sein Team spielen, liess Thun-Trainer Mauro Lustrinelli vor dem Spiel verlauten. Der Kampfgeist ist da, die Spielfreude ist zuweilen stark ausbaubar. Die meist von Gabriel Barès getretenen Standardsituationen – an diesem Abend sind es zwölf Eckbälle – verlaufen im Sand.

Dem FC Thun fehlt offensichtlich ein zweiter klassischer Stürmer neben Kyeremateng. Stattdessen laufen Offensivspieler wie Ndongo oder Ahmed auf der Stürmerposition auf. Später wird noch Havenaar für Vasic, der sich auch verletzt, kommen, sodass Neuzuzug Bamert auf der Bank bleibt.

Hacke, Schuss, Tor!

Ahmed beweist aber in der 66. Spielminute seinen Torinstinkt. Und Lustrinelli sein goldenes Händchen bei Einwechslungen. Dzonlagic passt im Sechzehner per Hacke herrlich auf Ahmed, der das 1:1 erzielt. Der verdiente Ausgleich! Dieser beflügelt die Thuner. 3 Minuten später trifft Ahmed von rechts nur das Aussennetz. Der Iraker – zu Saisonbeginn immer in der Startformation gestanden – scheint geladen.

«Wir sind so lala zufrieden.» Leonardo Bertone, Spieler FC Thun

Wil hingegen freundet sich schnell mit dem einen Punkt an, investiert nicht mehr alles, steht tief. Thun glaubt an den Sieg, spielt nach vorn. In der 91. Minute zischt Rüdlins Abschluss knapp am Wiler Tor vorbei. Wil kommt zum erst dritten Corner, der aber ohne Gefahr verläuft. Die letzte Aktion gehört Thun, Castroman kommt aber nicht richtig zum Abschluss. Der eine Punkt, es ist zu wenig für das Team von Mauro Lustrinelli. Oder wie es Bertone im Interview nach dem Match sagt: «Wir kamen, um zu gewinnen. Wir sind so lala zufrieden.»

Die Kurve der Thuner zeigte vor der Partie klar nach oben. Ein Unentschieden gegen den Leader ist kein Abbruch. Gemessen an der Leistung, der Spielanteile, ist es aber enttäuschend. Die Kaltblütigkeit, sie fehlt noch. Etwas, das schwer zu trainieren ist.

