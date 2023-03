Myhockey League – Thun bangt, Huttwil hofft – und für Lyss ist die Saison zu Ende Die Seeländer verlieren ihre Playoff-Viertelfinal-Serie 0:3. Unter Zugzwang steht überraschend der EHC Thun, der Qualifikationssieger. Jürg Sigel

Der Thuner Gil Reymondin und seine Mitstreiter geraten unter Druck. Archivfoto: Markus Grunder

Bereits sind zwei Viertelfinal-Serien (best of 5) in der Myhockey League entschieden. Mit Arosa (gegen Seewen) und Martigny (gegen Lyss) setzten sich die beiden einzigen aufstiegswilligen Clubs auf kürzestem Weg durch. Offen bleibt die Ausgangslage in den Partien Thun - Düdingen sowie Chur - Huttwil. Dabei führen die in der Regular Season schlechter klassierten Teams – gut für Huttwil, unangenehm für Thun.