Thun: Wechsel im Stadtrat – Thomas Lanz ersetzt Marc Barben In der Fraktion der Grünen im Thuner Stadtrat kommt es zu einem Wechsel: Thomas Lanz folgt auf den zurückgetretenen Marc Barben. PD

Thomas Lanz (Grüne) sitzt ab August 2022 neu im Thuner Stadtrat. Foto: PD

Der Thuner Stadtrat Marc Barben (Grüne) hat im Parlament seine Demission eingereicht und am 16. Juni letztmals an einer Sitzung des Stadtrats teilgenommen. «Für ihn wird Thomas Lanz (Grüne) im Stadtrat Einsitz nehmen», hat die Stadt am Mittwoch mitgeteilt.

Alle auf der Liste der Grünen verbleibenden Ersatzpersonen hätten den Verzicht auf das Amt erklärt oder seien von Thun weggezogen. Gemäss der Stadt obliegt es dem Vorstand der politischen Gruppierung, einen Vorschlag einzureichen, wenn ein frei gewordener Sitz nicht durch Nachrücken besetzt werden kann. Die Person wird dann vom Gemeinderat als gewählt erklärt. Dies ist inzwischen auch für den 27-jährigen Klimawissenschaftler Thomas Lanz erfolgt. Die Wahl gilt bis zum Ablauf der Legislatur Ende 2022; die nächste Stadtratssitzung findet am 1. September statt.

