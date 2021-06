Eidgenosse siegt an der Lenk – Thomas Inniger mit makellosem Notenblatt Der Adelbodner Neu-Eidgenosse setzt sich am Regionalfest mit sechs Siegen klar durch. Werner Frattini

Klarer Sieger: Thomas Inniger (hinten) bezwingt im Schlussgang Ueli Gerber. Foto: Markus Grunder

Als sich Thomas Inniger vom Eidgenössischen Schwingfest 2019 in Zug mit dem Kranz auf den Heimweg machte, war dies eine Überraschung. Bis der Adelbodner seine Kampfkraft bestätigen durfte, dauerte es eine gefühlte Ewigkeit. Am Wochenende war es so weit, an der Lenk fand endlich wieder einmal ein Wettkampf statt. Ein kleines Regionalfest nur, aber immerhin. Drei «Böse», Kilian Wenger, Simon Anderegg und Bernhard Kämpf mussten wegen leichten Trainingsverletzungen kurzfristig absagen, so war der Weg frei für Inniger. Der 24-Jährige legte alle seine sechs Gegner auf den Rücken, im Schlussgang auch Ueli Gerber. Am Ende betrug Innigers Vorsprung auf den ersten Verfolger satte 2,25 Punkte.