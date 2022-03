Regionalgericht Oberland – Thomas Hiltpold tritt vorzeitig ab Gerichtspräsident Thomas Hiltpold tritt als Richter und Vorsitzender der Geschäftsleitung des Regionalgerichts Oberland zurück.

Gerichtspräsident Thomas Hiltpold hat seinen vorzeitigen Rücktritt erklärt. Foto: PD

«Mit Thomas Hiltpold hat der amtsälteste Richter am Regionalgericht Oberland seinen Rücktritt auf den Sommer 2022 erklärt», heisst es in einer Mitteilung des Gerichts vom Mittwoch. Vor 31 Jahren war Hiltpold 1991 in einer Volkswahl als Richter an das damalige Richteramt Thun gewählt worden. Er war nebst drei andern Richtern als Untersuchungs- und Strafeinzelrichter tätig.

1997 übernahm Hiltpold die Geschäftsleitung und habe laut Mitteilung geholfen, die erste grosse Justizreform umzusetzen. Aus dem Richteramt Thun wurde neu der Gerichtskreis X Thun mit nunmehr zwei Richterinnen und vier Richtern. Nebst der Geschäftsleitung wirkte er als Richter im Zivilrecht mit einem Schwergewicht im Familienrecht.

Ersatzwahl noch Anfang März

2011 führte Richter Thomas Hiltpold im Rahmen der zweiten grossen Justizreform als Vorsitzender der Geschäftsleitung des neu geschaffenen Regionalgerichts Oberland die vier Oberländer Gerichtskreise (Thun, Interlaken, Wimmis und Saanen) am nunmehr einzigen Gerichtsstandort in Thun an der Scheibenstrasse 11 in einem Neubau zusammen. Unterdessen arbeiten dort sieben Richterinnen und sechs Richter, teilweise in Teilzeitpensen.

Richter Thomas Hiltpold erklärt im Alter von fast 63 seinen vorzeitigen Rücktritt. In seinen 25 Jahren als Zivilrichter habe er rund 1800 Scheidungsverfahren erledigt. Die Ersatzwahl für die frei gewordene Stelle findet Anfang März im Grossen Rat des Kantons Bern statt.

PD

