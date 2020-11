BDP im Oberen Emmental – Thomas Gerber kandidiert für «Die Mitte» Am Wochenende war es noch die BDP, die an den Gemeindewahlen mehr oder weniger erfolgreich abschnitt. In einem Jahr in Langnau kandidieren ihre Mitglieder unter neuem Namen. Susanne Graf

Thomas Gerber ist der Erste der Langnauer Gemeinderäte, der bekannt gibt, dass er bei den Wahlen in Langnau in einem Jahr wieder antreten will. Foto: Marcel Bieri

Kaum ist das grosse Wahlwochenende von Burgdorf vorbei, richtet die BDP Oberes Emmental ihr Augenmerk auf die Gemeinde Langnau. In einem Jahr finden dort ebenfalls Gesamterneuerungswahlen statt. Bereits jetzt gibt die BDP bekannt, dass ihr Mitglied Thomas Gerber seinen Sitz im Gemeinderat verteidigen will und also wieder antreten wird.

Gerber wird aber nicht mehr als BDP-Politiker kandidieren, sondern als Vertreter der Partei, die sich «Die Mitte» nennt. Jürg Rothenbühler, Präsident der BDP Oberes Emmental, freut sich in einem von seiner Partei verschickten Video über den Entscheid der CVP Schweiz. Indem sie künftig auf das C in ihrem Namen verzichten will, ist der Weg frei für ein Zusammengehen mit der BDP als «Die Mitte».